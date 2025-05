La respuesta de Xiomy no tardó en llegar, pero no fue con palabras. La también cantante y conductora encendió las redes al publicar una foto en Instagram luciendo un sugerente vestido de terciopelo, dejando claro que el mensaje fue recibido… y celebrado.

Xiomy Kanashiro deslumbró con un look que fusiona elegancia, romanticismo y sensualidad en su máxima expresión. Lució un vestido ceñido al cuerpo en tono rojo pasión, confeccionado en terciopelo, un tejido que aporta sofisticación y carácter. El diseño asimétrico incluyó una sugerente abertura lateral que dejó ver su pierna al caminar, sumando dinamismo y un toque atrevido. Este estilismo no solo resaltó su silueta, sino que también fue una respuesta visual a la declaración amorosa de Jefferson Farfán. Complementó el look con accesorios minimalistas: pulseras delgadas y aretes discretos que no compitieron con el vestido. Llevó el cabello largo suelto con ondas suaves, reforzando la vibra romántica. Un look que dice más que mil palabras… y que está en tendencia.