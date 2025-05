Sully Sáenz volvió a robarse todas las miradas con un look veraniego ideal para la temporada. Desde las carreras de Fórmula 1, la modelo peruana deslumbró con un outfit fresco y chic que rápidamente se volvió elogiado por sus seguidores en redes sociales.

La ex chica reality compartió su paso por la F1 a través de Instagram, donde su estilo causó sensación entre sus fans, reafirmando su estatus como referente de moda. Su elección no solo resaltó su belleza, sino que también apostó por una prenda clave que ya es tendencia este verano. Conozcamos el look de la modelo y cómo sus prendas se encuentran en tendencia en esta temporada 2025.