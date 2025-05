Durante su presentación en La Plata, la salsera fue recibida con ovaciones y honores, siendo aclamada como “una de las diosas del Perú”. Fiel a su estilo coqueto, Yahaira lució un elegante vestido cut out con flecos, una prenda que captó todas las miradas y marcó tendencia.

Yahaira Plasencia no solo deslumbró con su talento en la TV argentina, sino que también impuso estilo con un look que encendió el escenario. Durante su presentación en Pasión de sábado, la cantante apostó por un vestido rosa cut out con flecos y detalles de lentejuelas, una pieza vibrante que combinó a la perfección con su energía escénica.