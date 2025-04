En medio de la controversia mediática que rodea a Mario Irivarren y la mención a su expareja Vania Bludau, Onelia Molina decidió dar señales de vida en redes sociales. Sin emitir declaraciones ni sumarse al ruido mediático, la odontóloga y participante de "Esto es Guerra" optó por un enfoque distinto: el de la moda. Con serenidad y sin aludir directamente a los temas polémicos, Onelia reapareció presumiendo un outfit que capturó la atención de todos sus seguidores. Su elección de un estilo total black cómodo pero con mucho carácter no pasó desapercibida. Conozcamos el look de Onelia quien aparece tras controversia.

Pese al escándalo mediático generado por los virales de Mario Irivarren y las menciones a Vania Bludau, Onelia Molina decidió enfocarse en sí misma y compartir en redes un momento que se robó la atención: su outfit. La odontóloga lució un look total black ultra comfy compuesto por un short negro, un polo plomo de estilo vintage y una vincha negra que completaba el estilo relajado pero trendy. Aunque Onelia no ofreció declaraciones sobre la polémica, su aparición causó furor entre sus seguidores, quienes la llenaron de elogios como "Eres belle", "Te apoyamos, reina", "Eres increíble" y "Team Onelia". Incluso hubo quien afirmó que fue "la mejor vestida en la boda".

Onelia Molina demuestra que un look comfy no tiene que ser aburrido ni descuidado. Apostando por la comodidad sin perder el estilo, su elección combinó piezas básicas con guiños al estilo retro. El polo plomo de aire vintage aportó textura y personalidad al conjunto, mientras que el short negro clásico y la vincha funcional reforzaron ese aire desenfadado pero estratégico. Esta combinación logró un balance perfecto entre frescura y autenticidad, en un momento donde Onelia eligió expresarse a través de su imagen más que con palabras. Su look no solo fue un acierto de estilo, sino también un statement de empoderamiento silencioso.