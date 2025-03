Paula Manzanal vuelve a acaparar miradas, esta vez no solo por su estilo impecable, sino por una confesión que ha generado revuelo en redes. La modelo peruana, quien hace unos meses celebró su nuevo departamento en Dubái con un vestido dorado, ahora impacta con un video en el que menciona su regreso a la soltería tras un año y medio. Más allá de la controversia, su elección de vestuario no pasó desapercibida: un deslumbrante vestido cut-out que realza su figura y confirma su dominio de las tendencias más atrevidas de la temporada.

El vestido que Paula eligió no solo sigue la tendencia cut-out, sino que también destaca por su color estratégico. En el mundo de la moda, los tonos vibrantes no son una elección casual, sino una declaración de confianza y estilo. Conocazmos a detalle el look de la modelo Paula Manzanal.