"Esta situación no se repite en todas las cirugías. De hecho, el calor es un factor que podría incomodar a los pacientes con intervenciones más complejas como una lipoaspiración completa, donde tienen que usar fajas compresivas 24 horas. Sin embargo, en el caso de procedimientos menores, se recomienda que durante su recuperación estén en un cuarto con adecuada ventilación y una temperatura controlada. Asimismo, deben colocarse protector solar con FPS 50 o más en las cicatrices y seguir todas las recomendaciones de su médico tratante", indica Walter Marrou.

Además de cirugías, el verano es ideal para realizar tratamientos no invasivos como bótox, rellenos de ácido hialurónico, bioestimuladores de colágeno y enzimas lipolíticas de segunda generación. La ventaja de estos procedimientos es que no impiden disfrutar de actividades típicas de la temporada, como ir a la playa o la piscina, y sus cuidados no requieren reducir la exposición al sol.