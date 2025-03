Katia Palma vuelve a robarse todas las miradas con su estilo inconfundible, esta vez brillando como invitada de lujo en una boda íntima de su círculo cercano. La carismática conductora de "Esto es Guerra" dejó atrás los looks de pantalla y los bikinis trendy del verano 2025 para deslumbrar con un espectacular vestido negro de abertura , una apuesta sensual y sofisticada que redefine la elegancia estival. A través de su cuenta de Instagram, Katia compartió postales que revelan cada detalle de su outfit: un diseño que abraza las curvas con delicadeza y se convierte en la opción perfecta para eventos de tarde/noche. El look se completaba con un maquillaje fresco y natural que realzaba su belleza, mostrando cómo equilibrar lo atrevido con lo chic. Aquí te contamos todos los detalles de su estilismo.

Katia Palma deslumbró con un look sofisticado y audaz en una exclusiva celebración de su círculo cercano. Su elección de vestuario fue un elegante vestido negro de cuello halter, con aberturas estratégicas que añadían un aire de sensualidad sin perder la elegancia. El diseño contaba con un escote en V y una sutil abertura lateral en la pierna, resaltando su silueta con un equilibrio perfecto entre glamour y modernidad. Un delicado lazo debajo del busto aportaba estructura y definición, creando una armoniosa división entre el top y la falda larga. Complementó el look con unos stilettos de tiras negras, que aportaban altura y un acabado sofisticado.



En cuanto a su beauty look, Katia apostó por un maquillaje en tonos tierra, donde los matices marrones, beige y negro se fundían en un difuminado elegante que enmarcaba su mirada. Sus labios, en un tono mate con un sutil brillo, aportaban frescura y un toque chic al conjunto. Para su peinado, optó por ondas sueltas con un acabado natural, dejando atrás su característico look de colas altas. Esta elección resaltó su rostro con un aire sofisticado y desenfadado, reafirmando su estilo moderno y versátil.