La peruana Sofía Cajo se presentó con gran determinación y elegancia en el Miss International 2024 , uno de los certámenes de belleza más reconocidos a nivel mundial. Este evento, que tuvo lugar en el emblemático Tokyo Dome City Hall de Tokio, Japón, reunió a 71 candidatas de diversas naciones, cada una con el sueño de llevarse la codiciada corona. A pesar de su esfuerzo y dedicación, Sofía no logró asegurar un puesto en la fase final del concurso; sin embargo, su participación dejó una huella significativa tanto en el jurado como en el público. A lo largo del certamen, Sofía se destacó como una de las favoritas, capturando la atención por su carisma y porte. No obstante, su camino hacia el Top 20 fue interrumpido, lo que sorprendió a muchos seguidores, especialmente aquellos que apoyaban a las representantes de Colombia y México , quienes también se quedaron fuera de la final. En contraste, las candidatas de Venezuela y Bolivia continuaron en la competencia, manteniendo vivas las esperanzas de que una representante latinoamericana se alzara con la victoria.

Sofía Cajo, licenciada en Administración y con experiencia en certámenes de belleza, representó a Perú en el Miss International 2024, destacándose desde sus primeras apariciones en Tokio. En su desfile, lució un impresionante traje típico nacional, un vestido blanco adornado con extensiones brillantes a los lados, que no solo capturó la atención de los presentes, sino que también simbolizó la rica cultura peruana. Este atuendo resaltó elementos culturales que reflejaron la esencia y el espíritu del Perú.



A pesar de su magnífica presentación y del apoyo del público, esta fase no fue suficiente para asegurarle un lugar en el Top 20. La elegancia y carisma de Sofía la posicionaron como una de las candidatas favoritas. Su desempeño en el certamen evidenció el compromiso y la preparación que había dedicado al concurso. Sin embargo, la competencia fue extremadamente reñida, y aunque Sofía brilló con luz propia, se quedó a un paso de la final. No obstante, su experiencia en el Miss International 2024 marcó un hito significativo en su carrera y fue motivo de orgullo para Perú.