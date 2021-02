Pamela Franco celebra el Día de San Valentín con romántico vestido rosa bebé

Pamela Franco está a pocas semanas de dar a luz a su primogénito con Christian Domínguez pero eso no ha hecho que abandone su pasión por la moda. Y es que a lo largo de los meses, hemos visto cómo la cantante adaptó su estilo a los cambios de su cuerpo para sacar máximo provecho con sus outfits.

En todos estos meses, Pamela Franco demostró la versatilidad de su estilo de moda al crear una variedad de atuendos ideales para embarazadas que combinan gusto y funcionalidad. Esta vez no es diferente pues con motivo del Día de San Valentín, la integrante del grupo Alma Bella publicó una serie de fotografías junto a Christian Domínguez, donde luce un outfit de maternidad ideal para el verano. A continuación, te contamos los detalles de su look.

En Instagram, Pamela Franco compartió unas postales junto a su pareja, modelando un dulce maxi vestido rosa bebé. La pieza contó un cuello estilo ‘halter’ que dio paso a un pronunciado escote que presentó un pequeño lazo al final. El resto del outfit contó con una maxi falda fluida con detalles de bobos para un look más romántico.

El maxi vestido de Pamela Franco resulta ideal para futuras mamás pues el corte holgada es cómodo y fresco, por lo cual es muy favorecedor para el verano. Otro beneficio del outfit de la cantante es que es una pieza versátil que se adapta al cuerpo: esto te permite crecer durante el embarazo sin problema ¡y luego puedes volver a usarlo después de dar a luz! Con trucos como estos, la integrante de Alma Bella ha logrado mantener su estilo de moda para verse fenomenal durante este dulce periodo en su vida.

Tips de moda para futuras mamás

El portal Glamour, estas prendas están dentro de la categoría de ‘outfits en los que puedes crecer’. “Compra piezas en las que puedas crecer durante embarazo, dijo Julia Restoin-Roitfeld, fundadora de Romy and The Bunnies y del blog Less Is More. Ella recomienda piezas con elásticos.