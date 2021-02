Crochet y apliques marinos, elementos del coqueto bikini azul de Macarena Vélez

Macarena Vélez ha hecho de los bikinis piezas esenciales dentro de su guardarropa, ya que al visitar tantos lugares cálidos como las paradisiacas costas de Tulum, México, la modelo siempre necesita un two piece a la mano. No obstante, a pesar de llevarlos frecuentemente, la modelo nos ha demostrado que estos no tienen por qué ser repetitivos o aburridos.

Al igual que con la moda veraniega, muchos piensan que no existe mucha variedad en cuanto a bikinis, por lo que nuestros looks de playa resultan un tanto insípidos. No obstante, este no tiene por qué ser el caso ya que cada vez los diseñadores están experimentando con múltiples acabados, materiales y estilos para crear piezas únicas que también sigan las tendencias de la industria. Uno de los más recientes bikinis que llevó Macarena Vélez en sus redes sociales es un ejemplo de ello.

En Instagram, Macarena Vélez compartió un clip donde luce un llamativo bikini ideal para el verano. La pieza contó con corpiño azul aparentemente de a crochet, decorado con conchitas de mar. Para crear un look ‘mix and match’, la ex chica reality llevó una trusa de tiro ‘high waisted’ de fondo celeste y un diseño de esferas azules.

Sin duda, el elemento que más resaltó del bikini de Macarena Vélez fue el punto a crochet con el que fue confeccionado el top. Este detalle le dio un look bohemio-chic en tendencia para el verano resultó muy favorecedor para crear una estética playera fenomenal que fue fomentada por los apliques de conchitas marinas. Además, según los expertos de moda el detalle de colocar ítems como conchitas, mostacillas y demás (también está en tendencia) y resulta ideal para enfatizar la zona del busto.

Otras famosas peruanas como Alejandra Baigorria y Alondra García Miró también han llevado bikinis a crochet, demostrando la versatilidad de este look y su influencia en las tendencias de bikinis para este verano. La mejor parte es que el crochet no solo es un estilo que se lleva en los trajes de baño ya que múltiples portales de moda aseguran el regreso de este acabado para todo tipo de prendas este 2021, ¿te animas a llevarlo?

El crochet marca tendencia este verano

“La artesanía se extendió por las pasarelas de la primavera-verano 2020, a través de rafia tejida en bolsos, materiales naturales o reciclados listos para usar, y muchos tejidos a mano. Específicamente, se vieron prendas casuales de crochet en tonos neutros en las pasarelas de Isabel Marant, Fendi, Loewe y Altuzarra, canalizando el epítome del estilo veraniego relajado”, comentaron en el portal Vogue.com respecto a esta tendencia.

*Recuerda que todas las tendencias llegan una temporada más tarde debido al hemisferio donde nos encontramos.