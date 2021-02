Dayanita fusiona las tendencias del momento con pícaro vestido de animal print

Dayanita cada vez se siente más cómoda con su estilo de vestir, por eso ahora vemos que la actriz se anima a experimentar con más tipos de outfits y looks.

La integrante del programa cómico ‘El Wassap de JB’ no es ajena a nuestro radar fashionista, ya que en múltiples ocasiones, Dayanita nos ha demostrado su pasión por la moda a través de impresionantes y variadas teñidas. Estas además, cuentan con mayor frecuencia múltiples tendencias del momento, hecho que demuestra el conocimiento de la actriz cómica sobre las últimas noticias de la industria. Un ejemplo de ello se puede ver en uno de los más recientes outfits que Dayanita compartió en sus redes sociales.

En Instagram, Dayanita compartió una postal donde luce un seductor vestido de animal print. La pieza de estampado de leopardo contó con un cuello alto, mangas largas decoradas con cortes a la altura del hombro, un acabado ceñido y una falda corta. Para completar su look, la actriz llevó unas sandalias de tacón blancas con correas en los tobillos.

El outfit de Dayanita no pasó desapercibido ante nuestro radar de moda ya que combinó dos importantes tendencias del momento. La primer es el animal print, un look clásico que siempre encuentra la manera de reinventarse y que este 2021 vuelve con fuerza. El segundo trend, y quizás el más importante de su atuendo, fue el detalle ‘cut out’ en la parte superior. Este corte asimétrico le otorga un toque de sensualidad su vestido al estar ubicado en una zona estratégica y además de reflejar su conocimiento sobre las tendencias del momento, le dio a la actriz un look pícaro y favorecedor.

Otras famosas peruanas como Melissa Paredes, Janet Barboza y Jazmín Pinedo también se han animado a llevar la tendencia ‘cut out’ en vestidos y trajes de baño; hecho que comprueba la versatilidad de este look y su influencia para la moda del 2021.

El estilo ‘cut out’ marca tendencia

“La tendencia ‘cut out’ y sus sofisticadas propuestas revelan y ocultan al mismo tiempo: bien elegidas, las prendas con estos cortes (blusas, vestidos, etc.) son ideales para minimizar aspectos no deseados en el abdomen, cintura o pecho, mientras que al mismo tiempo realzan las curvas y favorecen a cualquier tipo de cuerpo”, explican desde Marie.Claire.es. Diseñadores como Victoria Beckham, y Prada son algunos de los que decidieron incluir este look dentro de sus pasarelas de la temporada primavera 2021.