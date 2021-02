Janet Barboza se suma a la tendencia 'cut out' con un flamante vestido rojizo

Janet Barboza tiene un estilo de moda coqueto y llamativo que se caracteriza por incorporar prendas coloridas y de cortes ceñidos. Esto con la finalidad de estilizar la figura de la empresaria y darle looks que la hagan destacar.

Lo cierto es que la conductora de ‘América Hoy’ no es ajena a nuestro radar de estilo, y es que en pasado, Janet Barboza nos ha demostrado su pasión por la moda a través de una variedad de impactantes outfits. Y si bien la tv host tiene una inclinación más clásica, eso no la detiene de incorporar algunas tendencias dentro de sus looks. Uno de sus más recientes atuendos es una prueba de ello.

En Instagram, Janet Barboza compartió una postal donde modela un brillante vestido midi en tono rojo/coral. La pieza contó con un corpiño estructurado que dio paso a un escote en ‘V’ del que cayeron dos tirantes. El resto del vestido presentó un acabado ceñido hasta llegar a la falda, la cual se diferenció por corte al medio. Para completar su look, Barboza llevó unas sandalias de tacón metálicas.

El vestido de Janet Barboza encaja perfecto en la temporada primavera-verano gracias a su llamativo color y su carácter efusivo. Además, su outfit presentó un estilo que desde el 2020 se ganó la atención de los expertos en moda, y que este 2021 marca tendencia: el ‘cut out’. Este corte asimétrico le otorga un toque de sensualidad a una prenda al ser empleado en una zona estratégica con el fin de destacar la figura. Otras famosas peruanas como Jazmín Pinedo y Melissa Paredes también han llevado este detalle en bikinis y vestidos para demostrar la versatilidad de este look. Y tu wapa, ¿te animas a llevar la tendencia ‘cut out’?

El estilo ‘cut out’ marca tendencia

“La moda del cut out viene de lejos, aunque en el verano de 2020 se ha alzado como una de las más demandadas. La tendencia y sus sofisticadas propuestas revelan y ocultan a un tiempo: bien elegidas, las prendas con estos cortes (blusas, vestidos, etc) son ideales para minimizar “defectos” en abdomen, cintura o pecho, a la vez que realzan las curvas y favorecen a cualquier tipo de cuerpo”, explican en Marie.Claire.es.