Kim Kardashian muestra el peinado perfecto para la primavera y verano

Cuando hablamos de influencers de moda y belleza no podemos dejar de pensar en Kim Kardashian pues con sus más 190 millones de seguidores en Instagram sigue marcando la pauta con sus looks.

Esta vez la socialité deslumbró con un estilismo de impacto en el que podemos destacar su glamuroso vestido y, por supuesto, su peinado. Un detalle que la ex integrante de ‘Keeping up with the Kardashians’ nunca pasa por alto cuando se dispone a crear sus outfits.

Durante una entrevista que realizó para el veterano presentador norteamericano David Letterma, Kim Kardashian apareció totalmente radiante con un vestido largo amarillo de corte midi, esocte halter y efecto ceñido.

Pero dentro de su look también sobresalió su encantador peinado con trenza, un clásico estilismo que la dueña de ‘Skims’ no deja de emplear y que ha convertido en uno de sus looks más recurrentes.

La trenza kilométrica se convirtió en uno de los peinados favoritos de Kim pues es muy sencillo y práctico de realizar para mantener el cabello ordenado y chic.

No en vano firmas como Alexander McQueen, Dior y Giambattista Valli incluyeron este peinado dentro de sus pasarelas para confirmar una tendencia que ya veíamos en muchas influencers como Kim.

Cabe precisar que este look fue uno de los estilistas personales de la modelo, César DeLeön Ramîrez que también se encarga de los estilismos de personalidades como Kylie Jenner, la modelo Winnie Harlow y la cantante Karol G. Así no dudamos que este clásico peinado regrese con fuerza esta temporada de primavera-verano. ¿Y tú wapa te animas a llevar también?}