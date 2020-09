Natalie Vértiz celebra su cumpleaños con un elegante look total black

Natalie Vértiz acaba de cumplir 29 años y lo celebra a lo grande con una bella decoración y un grandioso look total black digno de una ocasión tan especial.

En Instagram la ex Miss Perú se mostró radiante con un outfit all dark en el que combinó una de las tendencias del momento con un elegante little black dress.

“Blessed. Que la vida me siga sorprendiendo con momentos como estos, llena de amor, salud y rodeada de los que más quiero. ¡Los amo!”, escribió en dicha red social.

La modelo y empresaria se enfundó un vestido negro ligeramente holgado, de cuello redondo, con mangas ¾ y con volantes que le dieron un poco más de volumen al look. Asimismo, utilizó una correa del mismo tono para acentuar su cintura y darle mayor definición a su outfit.

Para elevar su estilismo empleó el calzado más sofisticado que prefieren las famosas peruanas: las botas altas de piel negra. Y es que gracias a su textura y forma son una excelente opción para crear looks en la temporada otoño-invierno.

En cuanto a su peinado Natalie Vértiz prefirió mantener su clásico look con su melena suelta y con ondas surferas que le aportan mayor movimiento a su estilo.

De esta forma la ex integrante de “Esto es guerra” le puso broche de oro a su onomástico luciendo un look total black que nunca falla y nos puede sacar de más de un apuro. Ya sea para un estilo más formal o informal esta combinación no tiene pierde.