El influencer Said Palao se encuentra a pocos días de llegar al altar con su novia Alejandra Baigorria , quien recientemente ha estado en el centro de la atención mediática, especialmente por su comentada despedida de soltera. A pesar de las polémicas, la pareja sigue firme en sus planes de matrimonio. Esta vez, el chico reality sorprendió al protagonizar un tierno gesto con las trabajadoras de su hogar, generando una ola de reacciones en redes sociales.

En su cuenta oficial de Instagram, el chico reality Said Palao compartió historias en las que está feliz mientras preparaba una tierna sorpresa para su hija y las mujeres que trabajan en su hogar. En una de las publicaciones, el futuro esposo de Ale Baigorria mostró el emotivo momento en que su primogénita recibe un ramo de rosas amarillas, quedando visiblemente emocionada. En ese instante, él la abraza cariñosamente, transmitiendo un gesto lleno de ternura.

"Me estoy yendo al colegio de mi hijita y le voy a hacer una sorpresita, no solo a ella sino a todas las chicas que trabajan en mi casita" , se le escucha decir al inicio. Luego, la pequeña ayudó a su papá en este especial gesto hacia las trabajadoras del hogar, entregando un ramo de girasoles a una de ellas. Al final, el integrante de Esto es Guerra también sorprendió a otra mujer que trabaja con ellos, y todos compartieron un momento divertido, evidenciando la confianza y el cariño que tienen entre ellos.

Said Palao compartió que no pudo sorprender a Alejandra Baigorria, ya que se encuentra de viaje, pero aún así le compró un ramo de flores que le entregará cuando regrese. "Una mención honrosa a (Alejandra) que está de viaje por eso no le hemos podido dar, pero le vamos a guardar sus flores"", comentó en sus historias de redes sociales.