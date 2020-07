Danna Paola presume su disco de diamante con un outfit sensual de top y jeans

Danna Paola a sus 25 años posee una amplia trayectoria artística que ha forjado desde que era muy pequeña. Y, después de su paso por la serie Élite, su carrera como actriz y cantante ha crecido a pasos agigantados y no parece detenerse.

Sus canciones más destacadas como “Mala fama” o “Sola” le han valido varios premios musicales que ahora ha decidido exhibirlos en su hogar. En Instagram la mexicana compartió una instantánea en la que posa junto un outfit en clave comfy junto a los discos de diamante que obtuvo gracias al éxito en ventas digitales y físicas de sus últimas canciones.

La cantante lució un diminuto top en color negro con un amplio escote que muestra su faceta más sensual. Otro aspecto que resaltó de su outfit fueron sus jeans con un estampado animal print que sin duda alguna se han convertido en uno de sus preferidos. Esta prenda le aporta ese street style, pero la intérprete de “Oye Pablo” quiso añadirle un toque más sensual y sofisticado al agregarle un par de tacones que combinaban muy bien con el top.

Otro aspecto que no podemos pasar por alto es el nuevo look de Danna Paola pues hace unas semanas la cantante se atrevió a decolorar su cabello para mostrar el rubio que hasta la fecha no se había atrevido a llevar.

En esta ocasión la querida ‘Lu’ de Élite prefirió mostrar su larga melena suelta y más bien dejar unos mechones al inicio para jugar con esa onda noventera que está muy de moda. No cabe duda que la mexicana aprovecha toda ocasión para mostrarnos sus gustos y predilecciones por la moda y las tendencias.