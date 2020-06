Danna Paola se rinde ante la moda 'loungewear' con estos outfits cómodos y versátiles

Cuando Danna Paola interpretaba a Lucrecia en la serie Élite su personaje nos impresionaba con vestidos y outfits más elaborados en el que los accesorios se convirtieron en parte esencial de su look. Sin embargo, desde que comenzó la cuarentena en México la actriz, quien comparte sus outfits en Instagram, nos ha demostrado que por ahora lo único que le apetece son ropas sueltas y ligeras.

Así la cantante se suma a la tendencia del momento: la moda 'loungewear' que consiste en utilizar prendas deportivas y relajadas que distan mucho con aquellos outfits formales a los que muchos estaban acostumbrados a usar.

¿En qué consiste la moda ‘loungewear’?

Al pasar más tiempo en casa es natural que la mayoría de personas busquen outfits donde la comodidad sea el actor principal. No obstante, esta moda va más allá de ello y no deja de lado la armoniosidad y el estilo, de lo contrario, se podría optar por estar en pijama todo el día, aludiendo a esa característica.

De esta forma el ‘loungewear’ marca distancias con la ropa de dormir y abarca prendas como los pantalones de lino ligeros, las camisetas de tejidos de algodón, que se combinan muy bien con shorts y t-shirts.

Danna Paola y sus outfits ‘loungewear’

Danna Paola, quien no es ajena a las modas, ha elegido diversos conjuntos comfies para crear looks creativos y ligeros que refresquen su look, pero sin perder su esencia. Mira algunos de los outfits que eligió después de teñir su pelo de rubio.

La mexicana quien no resistió la tentación de renovar el color de su cabello eligió unas leggings negras y un suéter gris de tejido, prenda que se ha vuelto a revalorizar y que ahora forma parte de la nueva tendencia.

En una segunda ocasión, ad portas, de cumplir 25 años, mostró una polera muy ancha morada con diseños florales con unos shorts cortos jean. Un guiño absoluto hacia la nueva moda que promete seguir vigente por mucho tiempo.