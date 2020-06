Danna Paola le sigue los pasos a Belinda y se une al clan de las rubias

Danna Paola compartió en Instagram su más reciente cambio de look y su resultado ha sido sorprendente pues nunca antes se había atrevido a llevar ese tono en su cabello. Tantos días en cuarentena ha provocado que muchas celebs apuesten por teñir o cortar su pelo desde sus casas y al parecer la ex protagonista de Élite no ha sido la excepción.

Más allá de las motivaciones que Danna Paola haya tenido para reinventar su estilo, lo cierto es que este nuevo look coincide con el que Belinda se realizó hace no mucho desde su natal México. Aunque en diferentes tonalidades ambas cantantes mexicanas dejaron atrás el tono base de su pelo para sumarse al club de las rubias (con sus matices, claro).

Danna Paola y su nuevo estilo

La intérprete de Mala fama aprovecha sus días de confinamiento, entre otras actividades que comparte en sus redes sociales, para experimentar con su melena y probar nuevo peinados en su larga cabellera.

Así lo ha demostrado a través de sus más recientes instantáneas en donde se luce más que contenta con su nuevo look de estilo retro, que está muy en tendencia. Sin embargo, la actriz permaneció en la senda de la coloración y le dio un nuevo giro a su melena. ¿El resultado? Un rubio dorado de impacto.

Danna Paola y Belinda cambian de look en cuarentena

La nueva Danna Paola se muestra más confiada con un nuevo tono de melena que pinta como una de los favoritos en el círculo de la moda, Gaia Gerber ya lo demostró con su nuevo bob.

Pero, la mexicana no es la única que se sumó al rubio pues Belinda también hizo lo propio, aunque en un tono mucho más platinado casi como el que llevaba Marilyn Monroe. La recordada actriz de Cómplices al rescate acompañó su beauty look con un sensual outfit de lencería mientras que Danna lo hizo con un ropa deportiva, estilo con el que la mayoría se identifica al pasar tanto tiempo en casa. ¿Y tú con cuál de los dos estilos te animarías a renovar tu look cuando podamos regresar a los salones de belleza?