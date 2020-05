Danna Paola reaparece con un atrevido y sensual beauty look de los años 90

Danna Paola le dice sí a la tendencia que trae de vuelta peinados y modas de los años 90. La actriz mexicana ha optado por renovar su estilo en un par de ocasiones desde que inició la cuarentena; sin embargo, esta vez se atrevió con un look nunca antes visto.

En Instagram compartió el nuevo aspecto de su prominente y extensa cabellera con el que ahora luce más sensual y radiante que nunca gracias a los tonos de dorados que contrastan el color de sus raíces y las puntas de su cabello y que hacen juego con su tez.

Danna Paola y su nuevo look en Instagram

Una de las modas noventeras más comunes y que cantantes como Britney Spear y Jennifer Lopez lucieron están de regreso. Nos referimos a esa combinación bastante notoria de luces en los mechones de medios a puntas y una coloración más oscura en la parte inicial del cabello.

Al parecer Danna Paola no pudo resistirse a las tentaciones de esta cuarentena, aún no sabemos si tuvo ayuda o si ella misma se aplicó este cambio de look, y se animó a darle un nuevo giro al tono de su melena. ¿Y qué mejor que con un estilo de los años 90? Cabe recordar que no es la primera vez que Danna le hace guiños a esta moda pues ya anteriormente se mostró con un peinado noventero súper cómodo.

La intérprete de ‘Mala fama’ dejó unos finos mechones para estilizar su rostro y darle mayor sensualidad a nueva versión. Y claro, para redondear el look no podía faltar un gloss rosa suave y delicado y unas sombras del mismo tono que el crop que llevaba.

¿Y tú te animarías a lucir este mismo estilo tan propio de los años 90 o prefieres las tendencias actuales que están pisando fuerte?