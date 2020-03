Recomendaciones para hacer una buena rutina facial en estos días de cuarentena

Ahora que estamos en casa, pasando nuestra cuarentena, ya no hay excusa para no cuidar nuestra piel. Así que no hay mejor idea que dedicar nuestro tiempo en engreírnos un poco, y sobre todo, sentirnos lindas.

Procura que los cuidados de belleza sean constantes, sin exagerar, claro está. Cada cierto tiempo nuestro cuerpo, en este caso; la piel, necesita eliminar toxinas para lucir mejor. Sin darnos cuenta, con el tiempo, la piel se va dañando.

De esta manera, los especialistas de Avon nos explican cómo cuidar nuestra piel.

El uso del jabón depende del tipo de piel

Ellos nos recomiendan empezar con lo más simple; lavar nuestro rostro con un jabón especial para esta zona de nuestro cuerpo, del mismo modo, debe ser un jabón para cada tipo de piel. Los resultados no serán iguales para todos.

En el caso de la mano, aconsejan el uso de un tónico para lograr el cierre de los poros y desaparezca cualquier impureza.

La hidratación también es un paso muy importante que aseguran, no podemos olvidar. Beber agua, con un mínimo de 8 veces al día. Y obviamente, evitar las bebidas alcohólicas y otras que contengan azúcar.

El otro camino que debemos seguir para lograr la hidratación de nuestra piel; es usar cremas hidratantes todos los días.

Otro truco que nos recomiendan es el uso de protector solar. Sin importar si hay o no hay sola. No es necesario que estemos expuestos a los rayos del sol para usarlo. Puesto que, afirman que también recibimos una gran cantidad de radiación solar dentro de casa.

Dormir a tus horas y una buena alimentación cuidarán de tu piel

Y, por supuesto, dormir bien es algo que no podemos olvidar. Dejemos las distracciones de lado y acostémonos a una hora prudente, tu cuerpo te lo agradecerá.

Este punto implica dormir bien, los especialistas indican que respetar las 8 horas de sueño es primordial para conseguir una piel radiante. De la misma forma, sucede con nuestra alimentación. Nuestro cuerpo necesita nutrientes esenciales por eso nuestra alimentación debe estar equilibrada; frutas, vegetales, proteínas y carbohidratos.