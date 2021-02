Hombre recibe inesperada visita de un gato callejero y decide adoptarlo

Los gatos pueden ser animales muy independientes, pero a la vez demasiado amorosos con las personas que saben ganarse su corazón a primera vista. Un claro ejemplo fue mostrado por Tony, un hombre que compartió en Facebook la historia de cómo decidió hacerse cargo de un felino que apareció muy cerca de su casa.

Se trata de un geólogo que vive en una zona descampada de Pennsylvania, Estados Unidos, donde había escuchado unos ruidos extraños afuera de su propiedad, así que decidió salir a revisar y se llevó una pequeña sorpresa: un minino de color negro estaba deambulando, pero cuando lo vio no tuvo otra alternativa que correr hacia sus brazos.

"Había un pequeñito de pelaje negro. Se dirigió a mí tan rápido como pudo con sus patitas algo débiles y no pude más que sonreír", contó. Además, mencionó que el abandonado animalito trepó como pudo hacia sus hombros y su cabecita la ubicó entre su frondosa barba, ganándose el cariño del humano.

Analizando el panorama, Tony sabia que el gato no pertenecía a nadie porque vivía en una localidad donde su casa era el centro de la nada, y no tuvo más remedio que abrirle las puertas de su humilde morada: "Le preparé una camita y le di una almohada para que descansara en una silla", explicó en sus redes.

El comienzo de una gran amistad

Según las postales de Facebook, el minino fue bautizado como "Spud" y cada vez que se despierta de sus múltiples siestas empieza a llorar porque no siente la presencia de su papá humano: "No puedo caminar a ningún lado sin que me siga. Es mi sombra", dice.

"Me gusta pensar que soy un tipo duro, pero él se robó mi corazón", menciona Tony adjuntando una fotografía junto a su nuevo compañero de aventuras, quien luce más que feliz con el cariño y protección que viene recibiendo del "geólogo solitario de Pennsylvania", como mucho lo han catalogado.

Una acción digna de admirar

"Todas las bendiciones para ambos", "Las personas de buen corazón cada vez son menos", "Los animales merecen una familia que los quiera de verdad", "Muy bonito gatito, encontró la figura paterna que tanto necesitaba", fueron algunos comentarios que destacaron en la publicación de Facebook realizada por Tony.