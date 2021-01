SJM: Perro extraviado espera en las escaleras del tren a que su familia regrese

El descuido de las personas puede desencadenar un sinfín de problemas con nuestros familiares e inclusive con nuestras propias mascotas. Un caso muy parecido fue hecho en Facebook por una señora que solicita apoyo a los transeúntes que deambulan por alrededores de la Estación Pumacahua, en VMT, para devolver a un perrito extraviado.

Elizabeth Merma Santos, según su nombre de usuario, publicó una fotografías donde muestra a un cachorro sentado en las escaleras de la Línea 1 esperando a su familia, quien seguramente debe estar buscándolo también debido al desorden que se vive en estos días por la pandemia del coronavirus.

"Atención animalistas rescatista!!", inicia el post de la mujer, donde detalla que el animal lleva varios días en el mismo lugar a la espera que un pariente pueda acercarse para que regresen a casa. Todo parece indicar que ni los trabajadores del servicio han querido incomodar al cachorro por temor a que se asuste.

"Me informan que hay un perrito ya tiene varios días en la estación de Pumacahua en Villa María del Triunfo y se le ve deprimido le invita comida y no recibe esta siempre al tanto que sus dueños lo recojan alguien puede ir a rescatarlo por favor no va a enfermar o tal vez alguien lo reconoce ayude a ubicar a su familia", continúa Elizabeth.

Ayudemos a los más necesitados

Según el post de Facebook, el perrito de pelaje medio dorado no ha sido apoyado con alimento ni agua, y se espera que las autoridades puedan iniciar un trabajo más especializado para ayudarlo a retornar con su familia: "Está sufriendo ese animalito allí sin agua. Misericordia", concluye.

Miles de usuarios se pronunciaron al respecto, pero nadie parece conocer a los parientes del cachorro; sin embargo, hay quienes se ofrecieron a adoptarlo y darle una "nueva oportunidad" de vivir. Pero, según, la señora Merma Santos, el único objetivo es que la mascota vuelva con su familia para que no sufra.

Los animales merecen felicidad

Si estás dispuesto a ayudar o tienes información importante sobre el can, puedes contactarte con Elizabeth Merma Santos a través de su perfil de Facebook o comentar la publicación para que sus dueños puedan darse cuenta de que están colaborando en su regreso.