Dos perritas se abrazan antes de conocer que serían sacrificadas

Los perros callejeros deben aprender a sobrevivir a los múltiples peligros que se exponen ante la falta de una figura paterna; sin embargo, mucho son llevados a refugios donde suelen ser atendidos, pero sin lograr ser adoptados. Una historia muy similar fue contada en Facebook por Melinda Evans, voluntaria del albergue Angels Among Us, que salva a cachorros y gatos.

La mujer tuvo la suerte de cruzarse en los caminos de "Kala" y "Keira", una pitbull y la otra mestiza, respectivamente, que fueron rescatadas en situaciones precarias, pero que luego de varios meses no lograron ser adoptadas y antes la fuerte demanda que existe en estos lugares tuvo que tomarse una drástica decisión.

Se trataba que ambos animales iban a ser sacrificadas porque el espacio de la organización estaba copada al 100%, pero una emotiva escena tras las rejas ablandó el corazón del personal: las cachorras se habían enfundado en un profundo abrazo que significada una triste despedida para ellas.

El momento fue registrado Melinda, quien decidió compartir el caso en redes sociales para hacer un llamado a la sociedad con el objetivo de que puedan brindarle una oportunidad. "Estamos tan asustadas aquí. Nos dijeron que hoy es nuestra fecha límite. Tenemos que tener a alguien que nos rescate o seremos (las próximas). Keira es negra y no una "verdadera bóxer", solo una mezcla", se lee.

Por amor a los animales

Tras varios minutos, un sinfín de usuarios de Facebook reaccionaron a la publicación y solicitaron información acerca de "Kala" y "Keira", quienes lograron conseguir un hogar temporal hasta que una familia decidiera hacerse cargo de ambas. Y así fue.

Las amigas Wendy y Pam son dos amigas que se convirtieron en la familia para siempre de las mascotas, ya que ellas habían perdido recientemente a sus dos perros ancianos: "Convertimos nuestras lágrimas en sonrisas con estas dos perritas jóvenes y juguetonas", dijo Wendy.

Los animales merecen felicidad

El albergue Angels Among Us no quiso cerrar el caso sin antes pronunciarse al respecto: "Nunca perdimos la esperanza y nuestro padre de acogida dijo que las personas perfectas estaban ahí fuera. ¡Ahora podemos abrazarnos todo el tiempo! Eso es lo nuestro y a nuestras nuevas madres les encanta eso de nosotros", escribieron en Facebook.