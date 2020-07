Golden retriever consuela con tiernas caricias a camada de gatitos huérfanos [FOTOS]

Hablar de la buena relación que existe entre perros y gatos ya no es novedad para las personas, se ha comprobado muchas veces que ambas especies pueden formar una gran familia, pero si alguien todavía tiene dudas es porque no conocen la historia que protagonizó Poppie en Instagram.

El hermoso golden retriever se ha ganado el cariño de los cibernautas tras asumir el rol de mamá adoptiva de una camada de gatitos bebés que perdieron a su progenitora a la semana se haber parido, debido a unas complicaciones que no fueron tomadas en cuenta por sus dueños.

Los señores de la casa no sabían como iba a reaccionar la mascota mayor al tener que pasar mucho más tiempo con los felinos, pero lo que ellos no sabían era que los golden son una raza muy amable y cariñosa, así lo comprobaron cuando el can se acercó a los mininos para mimarlos mientras lloraban en su camita.

Poppie fue captado consolando a la camada de gatitos que, al sentir el calor del gigante animal, se calmaron un poco y empezaron a acurrucarse sobre el hocico de su madre putativa, quien permaneció al lado de los pequeños un día entero jugando con ellos y protegiéndolos de cualquier peligro que pudiera ocurrir.

Una sesión muy peculiar

Los humanos, al darse cuenta de la tierna escena, decidieron montar una sesión fotográfica en la sala del hogar para reflejar la excelente conexión que existe entre Poppie y los felinos, quienes se ‘robaron’ los corazones de los usuarios de Instagram al protagonizar unas postales llenas de amor sincero.

El equipo Poppie And Her Mini Muffins colgó las instantáneas en la mencionada red sociales y las reacciones no tardaron en llegar, reflejando el sentir de casi todos los cibernautas que concordaron en catalogar la sesión como “el amor de padres no tiene límites”.

Una gran familia feliz

Según se pudo conocer, el golden y los gatitos siempre están protagonizando tiernas y divertidas imágenes que suelen publicar sus papás humanos en Instagram para mostrar a sus seguidores que el cariño entre perros y gatos es muy normal en estos tiempos.