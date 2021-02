¡Ponte a la moda! Emprendimientos peruanos con productos de lujo, a buen precio

La pandemia por coronavirus ha cambiado la vida de muchas personas. En ese sentido, hemos visto reinventarse centros de entretenimiento por bodegas o restaurantes, pero lo cierto es que los peruanos nunca nos detenemos, ¡seguimos trabajando y luchando por nuestros sueños!

En las siguientes líneas te compartimos dos emprendimientos peruanos que vienen resistiendo durante esta segunda cuarentena:

Shiny

Accesorios y complementos perfectos para todo tipo de estilos y outfits a un precio accesible. ¡Calidad y comodidad!

¿Cómo nació el emprendimiento?

Mi gusto por accesorios poco convencionales y cambios de look constantes, me obligaba a buscar joyería que se acople a mis estilos; sin embargo, no era fácil de encontrar pues todos te quieren imponer una moda.



De esta forma, decidí crear un espacio virtual donde las chicas puedan acceder a cualquier accesorio que se acople a todos sus estilos y puedan brillar con luz propia.



No solo te vendemos el accesorio, te orientamos e impulsamos a elegir y crear tu propia moda.



Cabe resaltar que todos son de stock limitado y cada uno de los complementos pueden no repetirse, porque siempre queremos innovar respetando todos los estilos.



Ya tenemos un poco más de 3 años en el mercado y todas las opiniones que recibimos nos alienta a seguir, pues hasta chicos nos escriben y confían en nosotras para prepararle regalos sorpresas a sus parejas.



Cada fin de año, un porcentaje de lo recaudado es destinado a regalos o chocolatadas para los niños de escasos recursos. Es decir, con cada compra, estás alegrando a un pequeño.

Toda esta temporada de verano tenemos cupones de descuento con cada compra, además contamos con puntos de entrega gratuitos y delivery a nivel nacional.





Contacto: Catherine Mostacero Esquivel

Cel: 947 026 381

Facebook: https://www.facebook.com/ Shinycontigo

Instagram: https://www.instagram.com/ shinycontigo/

Web: shiny.pe

GUNA

Guna es nuestra marca de ropa para damas, las cuales ofrecemos mediante un servicio e-comerce, a través de nuestras redes sociales, Facebook e Instagram, nuestro público objetivo son mujeres de 25 a 35 años de edad, siendo nuestra línea de prendas diseños modernos, casuales y lo más importante que brindan comodidad y que van a la vanguardia de la moda creando looks creativos, frescos y versátiles, para resaltar la esencia de la mujer con nuestras prendas únicas y exclusivas.

¿Cómo nació el emprendimiento?

Mi nombre es Fiorella Pantoja Administradora de Negocios Internacionales, hace 4 años trabajo de manera independiente y en tiempo de pandemia decidí incursionar en el rubro textil ya que desde colegio he tenido la pasión, el gusto por la moda y las nuevas tendencias, por lo que me sentí con mayor motivación para lanzarme en esta nueva aventura creando la marca GUNA que significa Cualidad de la naturaleza de la Mujer y queremos que con nuestro estilo se destaque la belleza de la mujer.

Contacto

963831591/986056200

https://www.facebook.com/gunaperu-101889478344100

https://instagram.com/gunaperu?igshid=1nhzl31ux13jo

