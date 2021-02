3 extraordinarios emprendimientos peruanos que debes revisar si estás planeando tu boda

Planear una boda no es labor sencilla y mucho menos en medio de una pandemia donde nos hemos visto en la obligación de permanecer en casa y transformar nuestras fiestas en reservadas reuniones virtuales con la finalidad de disminuir la propagación de la COVID-19.

Sin embargo, el amor lo puede todo y si vienes ultimando detalles para llevar a cabo el día más importante de tu vida queremos compartirte tres impresionantes emprendimientos peruanos que cuentan con todo lo necesario para tu matrimonio. ¡Atenta y toma nota!

CATÚ

Diseñan sueños convertidos en zapatos de novia. Creamos el zapato soñado, con el cual, darán cada paso hacia el altar.

Nuestro propósito es que tengas una experiencia al diseñar tus zapatos, Cada Novia es una inspiración total para nosotros, desde su historia de amor hasta su personalidad y su estilo harán crear un diseño único y genuino para ella.

¿Cómo nació el emprendimiento?

Estudié diseño de modas en el Centro de Altos Estudios de la Moda (CEAM) y hace 11 años, empezó nuestra pasión por los zapatos. Creamos un taller donde hacíamos todo tipo de diseños a medida que identificara la personalidad de la mujer Catú. Algunas de nuestras clientas comenzaron a casarse y nos daban el privilegio de crear sus zapatos de novia, fue así que creamos una línea muy pequeña de novias, y aquí empezó la historia. Nuestra pasión por diseñar zapatos de novia va más allá de un diseño, nuestra pasión es saber la historia, que los zapatos tengan un significado en su vida, esos zapatos que tendrán un valor único al mirarlos y les recordará ese gran día.

Teléfono de contacto

WhatsApp: 977742455

Link de Instagram y/o Facebook

https://www.facebook.com/catu.novias

https://instagram.com/catu.novias?igshid=hnfhxkzcjl6

CINTHIA VIGIL

Cinthia Vigil Alta Costura, se dedica al diseño de vestidos para novia religioso y civil y todo aquel que guste vestirse con una pieza especial en ese día. Incluye ver muestras de telas, bosquejos del vestido, en donde poco a poco va dando forma a tu vestido soñado.

Asimismo, diseña vestidos de noche, batas de novia, ligas, lencería para la novia, vestidos para promoción y piezas únicas para niñas.

También cuenta con accesorios hechos a mano para esos eventos importantes diseñados por Vanessa Vigil.

¿Cómo nació el emprendimiento?

Mi relación con la moda empezó desde pequeña. He crecido entre telas, máquinas de coser y revistas de moda. Mi mamá hacía ropa a medida y años después, me mudé con mi padre (el destacado diseñador Carlos Vigil) y fue mi fuente de inspiración. En el 2005, me gradué con honores en el Centro de Altos Estudios de la Moda (CEAM) y desde hace 15 años trabajo con novias, pero siempre lo hice perfil bajo. Hace unos años, decidí crear Cinthia Vigil Alta Costura pues tengo la oportunidad de crear historias a través de mis diseños en prendas que serán las más importantes de sus vidas. Junto con mi hermana Vanessa, quien también lleva el arte en las venas, se dedicó a la bijouteria pues se dio cuenta que los detalles son de suma importancia para las novias y mujeres que desean el outfit perfecto y completo.

Teléfono de contacto

+51 997794083

+51 981 158 588

Link de Instagram y/o Facebook

Instagram: https://www.instagram.com/cinthiavigilaltacostura/

Facebook: https://www.facebook.com/cinthiavigilaltacostura

Linkedin: https://www.linkedin.com/in/cinthia-vigil

ATELIER XAYIRE F.

Nos dedicamos a la confección de vestidos de novia y fiesta de alta costura.

¿Cómo nació el emprendimiento?

La atelier que lleva mi nombre, nació hace 4 años, dedicada a la elaboración de piezas de alta costura, principalmente novias. Hace unos meses junto a Sue Zacnich (diseñadora de trajes de novios), decidimos crear una alianza estratégica para complementarnos y llenar todas las necesidades de nuestros clientes. Ambas somos egresadas de CEAM y eso hace que confiemos en el trabajo de cada una, además de tener la visión empresarial con la que hemos sido formadas. Esperamos continuar cumpliendo el suelo de nuestros novios con bodas distintas debido a la pandemia que venimos atravesando pero que están siendo un reto con el que seguimos trabajando día a día.

Teléfono de contacto

945 303 139

Link de Instagram y/o Facebook

https://instagram.com/xayire_f?igshid=1dznits8yq4la

https://instagram.com/trajes.bysuezacnich?igshid=1nc5fnhtxa50b