Victoria Beckham se casó hace 21 años y este fue el icónico vestido que usó

Victoria y David Beckham son una de las parejas más sólidas y admiradas del espectáculo internacional, y ayer celebraron que hace veintiún años se casaron en una ceremonia que pasó a la historia como una de las uniones más mediáticas de los años noventa.

Han pasado más de dos décadas desde que los Beckhams se dieron el “sí acepto” pero hasta el momento nadie ha superado el icónico vestido de novia que Victoria usó para este día. Se trató de una pieza voluminosa en tono champaña y acabado satinado que logró marcar tendencia en la moda nupcial por diferenciarse del blanco tradicional.

Otra diferencia que Victoria Beckham marcó con su vestido de novia fue con la silueta: en lugar de llevar mangas de encaje (típicas de la época) o lucir amplias hombreras, la diseñadora de moda eligió un modelo strapless con un escote en ‘V’. Además, el vestido de la ex Spice destacó por contar con un ajustado corsé en la parte superior y una maxifalda con una larga cola.

Finalmente, y el detalle que no podía faltar: el velo. A su vestido, Victoria Beckham le añadió un velo de seis kilómetros sujetado por una tiara de oro de dieciocho quilates. Así, la británica logró armar un look elegante y singular que marcó la diferencia y hasta la actualidad sigue inspirando numerosas tendencias de moda nupcial.

Victoria Beckham celebra su aniversario de bodas con David Beckham

“Feliz aniversario @davidbeckham. No puedo creer que hayan pasado 21 años desde que dijimos "Sí, quiero". Cuatro niños, cuatro perros, muchas risas y te quiero más cada día”, escribió Victoria en su Instagram. Por su parte, David Beckham también hizo homenaje a su aniversario compartiendo cómo se flechó de su esposa.

“Bueno, hace unos 23 años me senté en una habitación con Gary Neville y las chicas de la especia estaban en la televisión y me volví hacia él y le dije ‘oh me gusta esa del pequeño traje negro’. Quien hubiera pensado que todo esto años después celebramos 21 años de matrimonio y tenemos 4 de los niños más hermosos y perfectos. Gracias y feliz aniversario Te amo @victoriabeckham”.