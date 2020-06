Victoria Beckham confiesa que usaba ropa ajustada por sus inseguridades

Victoria Beckham acaba de hacer una confesión que nos tiene a todos sacudidos, y es que la diseñadora de moda reveló que durante su tiempo en las Spice Girls usaba prendas ajustadas debido a las inseguridades que tenía.

“Solía usar muchos vestidos estructurados con corsetería, y todavía tengo algunos de esos vestidos, pero mi estilo personal se ha vuelto más relajado. Mirando hacia atrás, supongo que era una señal de inseguridad que siempre usara ropa muy ajustada”, confesó la ex Posh Spice para The Guardian.

Ese panorama ha cambiado con el tiempo pues Victoria Beckham se ha dado cuenta que no tiene que probarle nada a nadie, y mucho menos cuando se trata de estilo pues con una trayectoria de 10 años, es una de las diseñadoras más prestigiosas de la industria de la moda.

“Mi confianza definitivamente ha crecido a medida que envejezco. Sé lo que funciona en mí, lo que se ve bien, lo que me hace sentir segura y cómoda. No siento que tenga nada que demostrar ahora en la forma en que me visto”, sentenció.