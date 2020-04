Victoria Beckham y sus lecciones de estilo para lucir siempre radiante

La diseñadora de moda, Victoria Beckham siempre traerá consigo muchas claves y lecciones de estilo que más de una de nosotras va a querer poner a prueba para lucir siempre radiante y con mucho glamour.

Ella es un fiel reflejo de que podemos reinventar y lucir cada vez una mejor versión de nosotras mismas, siempre y cuando mantengamos nuestra esencia. Por ello aquí haremos un repaso de sus mejores claves de estilo para poner a prueba en nuestros looks.

1. Apuesta por capas

Sí, llevar una prenda sobre tu outfit es un gran riesgo, pero no dudamos que te hará lucir radiante y con un toque extra en tu outfit para deslumbrar. Deja de lado los prejuicios que son solo para celebridades, intenta probarlo con un look formal.

2. Los accesorios pueden ser lo mejor del look

Si estás llevando un estilo sencillo o casual ten en cuenta que los accesorios pueden hacer la diferencia y realzarlo. Así que nunca dudes en combinar un buen bolso en tu look.

3. No dudes en llevar jeans y tacones

No decimos que este sea un look de una cita de negocios formal, pero si puede hacer una diferencia en un look casual en el que llevarías zapatos planos. Para esas ocasiones más relajadas, es una buena opción.

4. Camisa blanca imprescindible

Sí, al igual que Carolina Herrera, Victoria Beckham sabe que las blusas blancas son un básico y necesario en tu armario pues es muy sencillo de combinar y de llevar en diferentes estilos.

5 El makeup es muy importante en tu look

No dejes de lado o mucho menos desprecies el maquillaje, este es tan esencial como cada una de las prendas que llevas. Elige uno que vaya acorde a tus prendas, la ocasión y sobre todo con el que te sientas cómoda.