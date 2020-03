Victoria Beckham y la blusa más cómoda y elegante que querrás tener en el clóset

Victoria Beckham mostró en Instagram una serie de fotografías en medio de su celebración por el Día de las Madres en Inglaterra.

La diseñadora de modas, aunque se encuentre en casa, no deja de lucir prendas que deslumbran con elegancia y que la hacen lucir completamente sofisticada y es que sabe qué lucir y cómo hacerlo.

En la fotografía que aparece junto a su madre, Victoria Beckham lleva consigo una blusa blanca con cuello camisero en un color crema perfecto color básico del armario.

La prenda es de mangas largas y con una abierta a lo largo por lo que es perfecta para poder combinar con una falda larga y zapatos de tacón o incluso con pantalones acampados para un look un tanto más formal.

Para este look, Victoria lleva consigo accesorios pequeños, perfecto para no recargar un look cómodo que se lleva a casa y perfecto para llevarlo en cualquier ocasión en que quieres salir de apuros.

Como ya conocemos, las blusas monocolor, en especial en tonos blancos o cremas son un sello de Victoria Beckham, pues suele usarlo en la mayoría de sus looks.

Aunque no siempre se trata de la misma blusa, de esa manera demuestra que el éxito de una prenda está, además de su color, en su forma, corte o accesorios que pueda llevar.