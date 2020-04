Victoria, Drew y otras celebs que aman las almohadas de seda para cuidar el cutis

Victoria Beckham y Drew Barrymore son dos celebridades que advocan muchísimo por el cuidado de la piel, y como buenas fanáticas del skincare, tienen muchos tips de belleza para mantener un cutis radiante a pesar de la edad y sus agitados estilos de vida.

Si bien Victoria y Drew conoce el poder de los buenos productos de belleza, también saben que para cuidar la piel hace falta más que serums y cremas.

Estas celebs también toman en consideración las superficies que están en contacto con sus rostros, y una que ocupa bastante tiempo es la funda de las almohadas, razón por la cual ambas usan una funda de seda de la marca ‘Slipsilk’. ¿La razón? La suavidad y textura súper lisa de la seda no absorben la humedad de la piel, manteniéndola hidratada toda la noche. Además, al no ser rígida como el algodón, no crea fricción, lo que ayuda a evitar la formación de arrugas en la piel y a reducir el frizz, enredamiento del cabello y que este se quiebre.

Pero Victoria Beckham y Drew Barrymore no son las únicas, de hecho celebridades como Katy Perry, Hailey Bieber, Ashley Graham y muchas más famosas usan fundas de seda por sus increíbles beneficios. Si tú también quieres probarlo por ti misma, puedes usar cualquier marca (o una hecha por ti misma), tan sólo asegúrate que la seda sea suave para que obtengas las verdaderas virtudes de este material.