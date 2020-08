Día del Niño: Tres deliciosas recetas con espaguetis para consentir a nuestros hijos [VIDEO]

Hoy es el Día del Niño y queremos compartirte tres sabrosas recetas con el alimento favorito de los chicos: ¡los fideos!

(Foto/cocinachic.net)

1. Tallarines rosados

Una receta hecha a base de beterraga. Este alimento tiene la propiedad en los niños para proteger su sistema inmune.

La remolacha, al ser rica en en vitamina C, fibra y minerales, es ideal para prevenir infecciones. Además, las hojas de remolacha también son muy beneficiosas, porque estimulan la producción de anticuerpos en el organismo.

Porciones

4-5 porciones

Ingredientes

500 g de espaguetis

1 vaso del agua de la cocción de la pasta

250 g de beterragas cocidas

1 ajo pequeño

12 nueces

2 cucharadas de tomate concentrado o pasta de tomate

2 cucharadas de queso en polvo

4 cucharadas de aceite de oliva virgen extra (AOVE)

1/2 cucharadita de sal y pimienta negra al gusto

Una pizca de ají en polvo (opcional)

Para acompañar: nueces, rúcula, queso en polvo y AOVE

Preparación

1. Parte en trocitos la beterragas cocidas y ponla en el vaso de la licuadora o batidora. Tritura un poco para hacer más pequeñitos los trozos de beterragas.



2. Añade el ajo, las nueces, la pasta de tomate, el queso en polvo, el aceite de oliva, la sal, la pimienta y un poquito de picante si te gusta. Tritura bien hasta formar una pasta. No hace falta que quede totalmente homogéneo, si quedan trocitos no pasa nada (mira la foto para ver cómo lo dejé yo).



3. Prueba para rectificar de sal o de cualquier otro ingrediente que te guste. Reserva hasta su uso (si no lo gastas todo de una vez, puedes congelarlo sin problemas).

2. Coditos en salsa de queso

Sorprende a tus engreídos con un delicioso y divertido platillo: ¡Coditos en salsa de queso! No necesitas ser una experta en la cocina para prepararlo, nosotras te enseñamos.

Ingredientes

2 tazas (210 g) de pasta de coditos cruda

¼ de taza (30 g) de harina común

¼ de taza + 1 cucharadita (60 g) de mantequilla para untar light

¼ de cucharadita de sal

1⅓ tazas (320 ml) de leche descremada

1 taza (115 g) de queso cheddar en cubos

2 rebanadas de pan

⅛ de cucharadita de pimienta negra molida

⅛ de cucharadita de ajo en polvo

⅛ de cucharadita de orégano seco

⅛ de cucharadita de cebolla deshidratada finamente picada

⅛ de cucharadita de pimienta de cayena

Preparación

1. Lo primero que vamos a hacer, es precalientar el horno a 350°F (180°C).

2. Pon a cocinar los coditos como se indica en el paquete y escurre.

3. Esparce los coditos en una fuente para hornear de 20 cm X 20 cm previamente rociada con spray vegetal.

4. Vierta la mantequilla, la harina, la sal y la leche en el vaso de la licuadora en el orden indicado y cierre bien la tapa. Licúa en velocidad mínima y poco a poco ve aumentando hasta llegar a la máxima potencia por 3 a 4 minutos.

5. Tip de cocina: una forma de saber que ya está, es que saldrá vapor a través del orificio de la tapa, la masa debería estar esperadando.

6. Retira el tapón de la tapa y agregue el queso a través de la abertura del tapón de la tapa. Licúa durante 1 minuto.

7. Vierta la mezcla sobre los coditos y revuelve bien.

8. Esparce por toda el platillo pan rallado y hornee hasta que se dore por aproximadamente 30 minutos.

9. Para preparar el pan rallado, tueste 2 rebanadas de pan y forme bolitas. Seleccione la velocidad 1, enciende la licuadora e incremente poco a poco la velocidad hasta 4. Retire el tapón de la tapa. Introduzca cada bolita de pan a través de la abertura del tapón de la tapa. Licúe hasta que el pan se haya molido. Agregue las especias.

10. Retira del horno y listo.

3. Tallarines a lo Aldredo

¡El favorito de los niños! Este sabroso platillo es muy fácil de preparar, ideal para un día especial.

Ingredientes

½ kilo de tallarines

500 gramos de jamón en cuadraditos

1 lata de leche evaporada pura

½ taza de queso parmesano rallado

100 gramos de mantequilla

Sal

Perejil para decorar

Lo primero que vamos a hacer para preparar nuestros tallarines a lo Alfredo, colocar a hervir agua en una olla mediana, y proceder a sancochar los tallarines durante 8 a 10 minutos. Para que no se peguen los fideos remueve cada cierto tiempo con un tenedor.

Luego en una olla aparte derrite la mantequilla y agrega la leche, el queso parmesano rallado y espera a que se integren cocinando a fuego lento por algunos minutos (no dejes de remover, suave pero constantemente).

Una vez lista nuestra mezcla, condimenta con sal al gusto y añade el jamón previamente cortado en cuadrados.

Finalmente agrega la salsa sobre los tallarines y decorar con perejil (opcional) ¡Listo!

Sorprende el paladar de todos en casa con esta maravillosa receta fácil y rápida, te lo agradecerán.

Tips:

Recuerda que la mantequilla tiene sal y el queso también, por ello, prueba tu preparación para que no alteres el sabor y degustes de un increíble plato.