Horóscopo semanal de Jhan Sandoval para Capricornio del 30 de diciembre del 2019 al 5 de enero del 2020

Jhan Sandoval revela el horóscopo semanal del signo zodiacal de Capricornio desde el 30 de diciembre del 2019 al 5 de enero del 2020. Descubre cómo le irá a las personas de este signo en el amor, la salud y el trabajo.

También puedes consultar el horóscopo diario de Jhan Sandoval, el cual se realiza día a día para conocer lo que el futuro depara para ti.

Capricornio en el trabajo

Una etapa laboral llega a su fin. Estarías en medio de acuerdos laborales que podrían demorar más de lo que habías pensado. La resolución de esta situación será a tu favor y significará una mejor posición para ti. No es momento de mostrar mayores exigencias con las personas que te rodean.

Capricornio en el amor

Algunas tensiones con tu pareja llegan a su fin. Sera importante que no digas nada que termine siendo una herida. Lleva algún detalle dorado en tu vestimenta, que puede ser de oro o no, pero que debes llevar para concretar tus objetivos y obtener el brillo que buscas siempre en todo ámbito.

Capricornio en el dinero

La manera como estas encarando esas diferencias a nivel laboral no serían las más adecuadas. Algunos cambios no serán de tu agrado y debes buscar la manera correcta de decirlo. Evita precipitarte para no desestabilizar tu economía en esta etapa que puede ser un poco fluctuante.

Compatibilidad de Capricornio

Compatibilidad del signo zodiacal de Capricornio en el Horóscopo semanal de Jhan Sandoval. Los capricornianos son intelectuales y ordenados, metódicos y organizados, los Capricornio se llevarían muy bien con un Sagitario, que lleva un estilo de vida organizado y adora planificar ordenadamente.

¿Qué signo zodiacal soy?

Se denomina Astrología al estudio de la posición y los movimientos de los astros, además de su influencia en las personas y los acontecimientos del mundo. Por ende, en el horóscopo occidental tenemos 12 signos zodiacales que están distribuidos en todo el año.

Para conocer a qué signo del zodiaco perteneces te mostramos la siguiente tabla:

¿Quién es Jhan Sandoval?

Jhan Sandoval se inició a la corta edad de 15 años en el mundo de la astrología y el tarotismo. Del 2006 hasta el 2014 se formó en la Escuela de Astrología Casa XI y el Centro Astrológico de Buenos Aires CABA.

Se inició como columnista del diario La República en el año 2008 en donde presenta el horóscopo diario hasta la actualidad y desde hace tres años colabora para Revista Wapa, donde tiene su programa Señales con Jhan Sandoval.