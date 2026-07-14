La alimentación en los primeros meses de vida influye directamente en el desarrollo cerebral, el sistema inmune y la salud digestiva futura del perro.

5 mitos y verdades sobre la alimentación de los cachorros: lo que todo tutor en el Perú debería saber

5 mitos y verdades sobre la alimentación de los cachorros: lo que todo tutor en el Perú debería saber

La llegada de un cachorro al hogar suele venir acompañada de múltiples dudas sobre su cuidado, especialmente en lo relacionado con su alimentación. Aunque existe cada vez más información disponible para los tutores de mascotas, todavía persisten mitos que pueden generar confusión al momento de elegir la dieta adecuada durante una de las etapas más importantes de su desarrollo.

Los primeros meses de vida son determinantes para el crecimiento físico, el desarrollo cognitivo, la formación del sistema inmunológico y la salud digestiva futura de los perros. Sin embargo, especialistas advierten que muchas decisiones relacionadas con la alimentación continúan tomándose con base en creencias populares o recomendaciones encontradas en redes sociales.

De acuerdo con el Pet Food Institute, perros y gatos requieren más de 40 nutrientes esenciales para mantener una adecuada condición de salud, razón por la cual expertos recomiendan evaluar los alimentos por el aporte nutricional que ofrecen y no únicamente por la presencia o ausencia de determinados ingredientes.

Especialistas explican algunos de los mitos y verdades más frecuentes sobre la alimentación de los cachorros:

Mito 1: Todos los cachorros necesitan la misma alimentación

Verdad: Las necesidades nutricionales cambian según la edad, el tamaño que alcanzará el perro en la adultez y su estado de salud.

"Uno de los errores más frecuentes es asumir que todos los cachorros tienen las mismas necesidades nutricionales durante el mismo tiempo. Durante el crecimiento, los requerimientos de energía, proteínas, minerales y otros nutrientes cambian rápidamente, por lo que una alimentación inadecuada puede afectar su desarrollo", explica Carolina Figueroa, médica veterinaria y Corporate Affairs Head de Royal Canin.

Además, el tamaño esperado del cachorro determina cuánto tiempo debe recibir alimento formulado para crecimiento. Realizar una transición prematura a dietas para adultos puede afectar especialmente el desarrollo osteoarticular.

Mito 2: Entre más coma un cachorro, más sano será

Verdad: El exceso de alimento también puede ser perjudicial.

En el Perú existe la falsa creencia de que un cachorro con sobrepeso es sinónimo de buena salud. Especialistas advierten que el crecimiento acelerado y el sobrepeso durante los primeros meses pueden incrementar el riesgo de problemas ortopédicos y metabólicos en etapas posteriores de la vida. De hecho, más del 10% de los cachorros llega a la adultez con sobrepeso.

Mito 3: Las dietas caseras siempre son más saludables

Verdad: No necesariamente.

Aunque muchos tutores consideran que las dietas caseras o naturales son mejores, los expertos señalan que, si no están correctamente formuladas, pueden presentar deficiencias o excesos nutricionales que afecten el crecimiento del cachorro.

La recomendación es consultar siempre con el médico veterinario antes de realizar cambios importantes en la alimentación y evitar decisiones basadas únicamente en tendencias o recomendaciones virales.

Mito 4: La alimentación solo influye en el crecimiento físico

Verdad: La nutrición temprana impacta toda la vida de la mascota.

La evidencia científica demuestra que la alimentación durante los primeros meses influye en el desarrollo cerebral, la función inmunológica, la salud digestiva y la formación de la microbiota intestinal.

Los especialistas destacan que esta etapa representa una ventana de oportunidad única para construir las bases de una vida saludable.

Mito 5: Se puede cambiar de alimento en cualquier momento

Verdad: Los cambios deben realizarse de forma gradual.

Modificar abruptamente la alimentación puede generar alteraciones digestivas y afectar la adaptación del cachorro. Por ello, cualquier transición debe hacerse progresivamente y bajo orientación veterinaria.

¿Por qué es importante hablar de este tema hoy?

Los expertos aseguran que existe un creciente interés por la salud preventiva de las mascotas, pero también una sobreabundancia de información que puede generar confusión entre los tutores.

Por ello, recomiendan buscar información respaldada por evidencia científica y acudir al médico veterinario para tomar decisiones nutricionales informadas.