Ni azul ni negro: este es el color inesperado que más escogen las personas infieles, según la psicología

Aunque la infidelidad no se explica por un solo factor, el color que prefieren quienes la practican podría revelar rasgos ocultos de su personalidad.

Este es el impensado color que más escogen las personas infieles, según la psicología

Expertos en colorimetría y psicología señalan que ciertos tonos se repiten con mayor frecuencia en determinados perfiles de personalidad. En medio de esa curiosidad colectiva, surgió la pregunta: ¿qué colores prefieren las personas infieles? Aunque pueda sonar llamativo, encuestas y estudios de comportamiento revelan patrones claros. Ni el azul, vinculado a la lealtad, ni el amarillo, asociado a la alegría, encabezan la lista, según especialistas en salud mental.

Este es el color que eligen los infieles, según expertos

Una encuesta del sitio de citas extramatrimoniales Ashley Madison, que cuenta con más de 70 millones de usuarios a nivel mundial, reveló que el color más seleccionado por quienes practican la infidelidad al describir su “outfit ideal para una cita secreta” es el rojo. Este tono, asociado con pasión, deseo y energía, aparece como el preferido tanto en ropa y accesorios como incluso en la elección del automóvil.

Esta inclinación también tiene respaldo desde la psicología evolutiva. Estudios publicados en la revista Journal of Personality and Social Psychology indican que el rojo puede intensificar la percepción de atracción sexual y provocar una respuesta biológica más marcada en situaciones de cortejo.

Investigaciones de la Universidad de Rochester mostraron que hombres y mujeres consideran más atractivas y sexualmente disponibles a las personas que visten de rojo, lo que ayuda a explicar este comportamiento.

Además, especialistas en lenguaje corporal aseguran que este color no solo atrae la mirada, sino que proyecta confianza, seducción y un deseo de destacar. Un detalle importante, que muchos pasan por alto, es que el rojo resalta dentro de las aplicaciones de citas.