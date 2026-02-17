Beneficios y ventajas de la Lipoescultura Láser y Lipoabdominoplastía Láser: el avance que redefine la cirugía corporal en el Perú

En la actualidad, la demanda por procedimientos estéticos más seguros, efectivos y con resultados naturales continúa en ascenso. En ese contexto, el Dr. Gonzalo Caballero, cirujano plástico con amplia trayectoria en el ámbito de la cirugía estética, destaca el impacto de la Lipoescultura Láser y la Lipoabdominoplastía Láser, dos técnicas que han transformado el concepto tradicional de moldeamiento corporal.

“La tecnología láser nos permite trabajar con una precisión milimétrica, logrando resultados más homogéneos, con menos inflamación y tiempos de recuperación significativamente más cortos”, señala el especialista.

La Lipoescultura Láser consiste en extraer la grasa previamente liberada mediante una fuente de energía de 1210 nm. Este procedimiento permite una lipoaspiración más uniforme y menos traumática, reduciendo los moretones y el dolor. A diferencia de otras técnicas, esta modalidad no destruye la grasa, por lo que puede ser reutilizada en lipotransferencias a glúteos u otras zonas del cuerpo, con una tasa mínima de reabsorción.

Por otro lado, la Lipoabdominoplastía Láser combina la precisión de la liposucción asistida con láser y la eliminación del exceso de piel, estrías y flacidez del abdomen. “Además de retirar la grasa, fortalecemos los músculos, reposicionamos el ombligo y logramos un abdomen más firme y estilizado. La cicatriz queda discretamente oculta en la línea del bikini”, explica el Dr. Caballero.

¿Quiénes son candidatos ideales?

El especialista enfatiza que cada caso es único y requiere una evaluación integral. Factores como el tono de piel, el grado de flacidez y las características anatómicas determinan si una persona es candidata a una lipoescultura o a una abdominoplastía.

“En pacientes con flacidez marcada, producto de embarazos múltiples o pérdida de peso significativa, la abdominoplastía suele ser la mejor alternativa. En cambio, la lipoescultura láser es ideal para quienes desean eliminar grasa localizada y definir su figura”, precisa.

Postoperatorio y resultados visibles

El postoperatorio, según el Dr. Caballero, es mucho más llevadero que en los procedimientos convencionales. El dolor es mínimo y se controla con analgésicos simples. El proceso de recuperación se apoya con masajes de drenaje linfático, ultrasonido y radiofrecuencia, que aceleran la desinflamación y mejoran la textura de la piel. “Los primeros cambios se notan al mes, pero los resultados finales se aprecian entre el tercer y sexto mes. La clave está en mantener hábitos saludables, buena hidratación y una rutina de ejercicios”, añade.

Seguridad y evaluación previa

Antes de cualquier intervención, el especialista resalta la importancia de un protocolo preoperatorio riguroso: “Solicitamos análisis de laboratorio completos y evaluación cardiológica. No se trata solo de estética, sino de salud y seguridad”, subraya.

Un nuevo estándar en cirugía corporal