OMS alerta sobre el consumo de carnes procesadas y explica por qué se comparan con el tabaco

La OMS clasificó las carnes procesadas como carcinógenas para humanos. Conoce por qué representan un riesgo y qué recomiendan los expertos para reducirlo.

La OMS advierte que las carnes procesadas aumentan el riesgo de cáncer. | Composición Wapa

La clasificación de las carnes procesadas como productos con riesgo comprobado para la salud volvió a poner en discusión los hábitos alimenticios a nivel global. La advertencia fue emitida por la Organización Mundial de la Salud, a través del Centro Internacional de Investigaciones sobre el Cáncer, organismo encargado de evaluar la evidencia científica sobre agentes cancerígenos.

Según este análisis, alimentos como salchichas, jamón, panceta o embutidos forman parte del Grupo 1, la categoría más alta en cuanto a certeza científica de su relación con el cáncer en seres humanos, específicamente con el cáncer colorrectal.

¿Qué significa que las carnes procesadas estén en el Grupo 1?

La inclusión de estos productos en la misma categoría que el tabaco o el asbesto no implica que su consumo ocasional tenga un impacto idéntico al de fumar. Lo que establece esta clasificación es que existe evidencia concluyente de que pueden provocar cáncer cuando su consumo es frecuente y sostenido en el tiempo.

El CIIC llegó a esta conclusión tras revisar numerosos estudios epidemiológicos y experimentales, los cuales mostraron que las personas con una alta ingesta de carnes procesadas presentan una mayor incidencia de tumores en el intestino grueso y el recto. El riesgo no está en la carne en sí, sino en los procesos industriales utilizados para conservarla y darle sabor.

Métodos como el curado, la salazón o el ahumado generan sustancias químicas nocivas, entre ellas las nitrosaminas, que se forman a partir de nitratos y nitritos empleados como conservantes. Estos compuestos pueden dañar el ADN de las células y favorecer procesos cancerígenos tras exposiciones prolongadas.

Cocción, químicos y el aumento del riesgo

A este escenario se suma la forma de preparación. Cocinar carnes procesadas a temperaturas muy altas —como en parrillas o frituras— incrementa la producción de aminas heterocíclicas, otro grupo de compuestos asociados al desarrollo de cáncer. Según los especialistas, la combinación entre conservantes químicos y métodos de cocción agresivos eleva aún más el riesgo.

Por ello, la advertencia sanitaria no se centra en alarmar, sino en informar y promover decisiones conscientes sobre la alimentación diaria.

Recomendaciones para reducir el impacto en la salud

Frente a esta evidencia, los expertos en salud pública recomiendan limitar de forma significativa el consumo de carnes procesadas y evitar que formen parte de la dieta cotidiana. Para quienes no desean eliminarlas por completo, se sugiere reducir la frecuencia y el tamaño de las porciones.

Como alternativas más saludables, se aconseja priorizar fuentes de proteína con menor riesgo, como pescado, legumbres, huevos y opciones vegetales. Estos alimentos aportan nutrientes esenciales sin necesidad de procesos industriales intensivos.

Además, optar por métodos de cocción menos agresivos —como hervir, vapor o guisos— y aumentar el consumo de alimentos frescos puede generar beneficios sostenidos en el tiempo.

Una decisión clave para la prevención

Tanto la OMS como el CIIC coinciden en que la prevención primaria, basada en hábitos saludables, es una de las herramientas más eficaces para reducir la carga global del cáncer. Modificar la dieta no solo disminuye el riesgo de cáncer colorrectal, sino que también mejora la calidad de vida y favorece la longevidad.