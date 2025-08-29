Wapa.pe
Este alimento casero secreto con vitamina B podría cambiar tu vida: alarga la vida y potencia tu memoria

Aunque pocos lo consumen, este alimento casero es una fuente poderosa de vitamina B que mejora la memoria y alarga la vida.

    Este alimento casero secreto con vitamina B podría cambiar tu vida: alarga la vida y potencia tu memoria
    Alimento casero secreto con vitamina B | Composición Wapa
    Este alimento casero secreto con vitamina B podría cambiar tu vida: alarga la vida y potencia tu memoria

    Seguir una dieta equilibrada y diversa resulta fundamental para prevenir enfermedades no transmisibles, como la diabetes y los problemas cardiovasculares, según un informe de la Organización Mundial de la Salud (OMS). Por ello, es importante incluir alimentos que aporten vitaminas, minerales y nutrientes esenciales para mantener un funcionamiento óptimo del cuerpo. Entre ellos, la jalea real se destaca por sus múltiples beneficios para la salud.

    Jalea real: beneficios y usos que debes conocer

    Un informe del Departamento de Producción Animal y Ciencias de los Alimentos de la Universidad de Zaragoza señala que la jalea real es una sustancia secretada exclusivamente por las abejas nodrizas, destacando por su elevado contenido de proteínas.

    En cuanto a su apariencia, los expertos indican que se trata de una mezcla cremosa, rica en nitrógeno, de color blanco lechoso y con un aroma ligeramente picante. Además, su sabor es ácido y amargo. Se subraya que su consumo aporta al organismo vitaminas del complejo B, vitamina E, ácido nicotínico, ácido fólico, biotina, inositol, así como proteínas y carbohidratos.

    ¿Qué beneficios tiene la jalea real?

    Por otro lado, un estudio publicado en el portal oficial del Ministerio de Agricultura de España afirmó que la ingesta de jalea real mejora el metabolismo basal y aporta factores antibióticos que fortalecen la salud general. Los nutricionistas y especialistas en alimentación destacan que su consumo "estimula la actividad sexual" y resulta beneficioso ante situaciones de "desgaste físico o mental intenso".

    Gracias a su valor nutricional y aporte de vitaminas esenciales, también favorece el crecimiento en niños con desnutrición y en personas con anorexia. Asimismo, la jalea real muestra un "efecto neuroprotector" frente a enfermedades neurodegenerativas y "contribuye a la longevidad", según un informe del grupo PARK de la Universidad de Extremadura.

    Recomendaciones para incorporar jalea real en tu dieta: Quienes deseen incluir la jalea real en su alimentación diaria pueden tomar una pequeña cucharadita de manera sublingual en ayunas durante las primeras horas del día. Finalmente, los especialistas recomiendan que las personas con problemas cardíacos consulten con un médico antes de consumirla, ya que podría afectar la presión arterial.

