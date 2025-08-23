Wapa.pe
icon_fbicon_instagramicon_tiktokicon_youtube
Maju Mantilla se enteró de su separación con el programa de Magaly, según productora

No es de pollo ni pescado: la receta del caldo con más colágeno que limpia tu piel sin cremas ni fármacos

El caldo de cordero, rico en colágeno y de sabor único, es la receta ideal para fortalecer piel y uñas, ofreciendo un aliado natural para realzar tu belleza.

 Únete al canal de Whatsapp de Wapa
    No es de pollo ni pescado: la receta del caldo con más colágeno que limpia tu piel sin cremas ni fármacos
    la receta del caldo con más colágeno | Composición Wapa | Pinterest
    No es de pollo ni pescado: la receta del caldo con más colágeno que limpia tu piel sin cremas ni fármacos

    En la constante búsqueda de métodos naturales para lucir una piel fresca y saludable, el caldo de cordero se destaca como una opción poderosa y sorprendente. Aunque suele pasar desapercibido frente al popular caldo de pollo, su aporte de colágeno lo convierte en un aliado clave. A diferencia de cremas o tratamientos costosos, esta sopa proporciona una alternativa interna, nutritiva y natural que contribuye al rejuvenecimiento y bienestar de la piel.

    wapa.pe

    LEER MÁS: ALERTA SANITARIA | Ordenan retiro URGENTE de popular queso que todos consumen por riesgo de infecciones graves

    Descubre los sorprendentes beneficios nutricionales del caldo de cordero

    El caldo de cordero ofrece múltiples beneficios para la salud: es una excelente fuente de proteínas de alta calidad, fundamentales para la reparación y crecimiento de tejidos y el mantenimiento de la masa muscular. Al elaborarse con huesos, aporta colágeno que favorece la salud de la piel y articulaciones. También contiene minerales como calcio, magnesio, fósforo y potasio, esenciales para los huesos y el correcto funcionamiento del sistema nervioso y muscular.

    Además, es rico en vitaminas del grupo B, especialmente B12 y B6, necesarias para la producción de energía, la formación de glóbulos rojos y la función cerebral. Sus ácidos grasos omega-3 brindan propiedades antiinflamatorias y beneficios cardiovasculares. Los nutrientes presentes, como el zinc, ayudan a fortalecer el sistema inmunológico, mientras que su fácil digestión contribuye a mejorar la salud digestiva.

    wapa.pe

    TAMBIÉN LEER: ¡Adiós a la gripe! El jugo milagroso que fortalece tus defensas y te protege de resfríos todo el año

    Preparación del caldo de cordero para maximizar el colágeno

    La mejor manera de preparar un caldo de cordero nutritivo es siguiendo pasos simples que concentran todos sus beneficios:

    1. Preparar los ingredientes: Lava bien los huesos de cordero con agua fría y corta las verduras en trozos medianos.
    2. Sofreír las verduras: En una olla grande, calienta aceite de oliva a fuego medio e incorpora cebolla, ajo, zanahoria y apio. Sofríe 5-7 minutos hasta que estén tiernos.
    3. Agregar los huesos: Añade los huesos de cordero y cocina unos minutos, mezclando para integrar sabores.
    4. Añadir agua y hierbas: Vierte 2 litros de agua, añade laurel, romero, sal y pimienta al gusto.
    5. Cocción lenta: Lleva a ebullición, luego reduce a fuego bajo y deja hervir 2-3 horas para extraer máximo colágeno.
    6. Colar y servir: Cuela el caldo y disfrútalo caliente.

    Este método asegura un caldo rico en colágeno, ideal para fortalecer piel, uñas y articulaciones de manera natural.

    SOBRE EL AUTOR:
    No es de pollo ni pescado: la receta del caldo con más colágeno que limpia tu piel sin cremas ni fármacos
    Nycole Matheus

    Redactora web para la sección Moda y Belleza de la Revista Wapa. Bachiller en Comunicación y Periodismo por la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC), periodista, conductora y locutora. Interesada en temas relacionados al ámbito social, cultural y moda.

    Lo último en Wapa

    Cartas de amor para enamorar a una chica: Palabras románticas para declarar tu amor

    Palabras de agradecimiento por ser madrina de bautizo

    Cartas de aniversario para mi esposo QUE LO HAGA LLORAR: mensajes HERMOSOS para dedicarle

    ES OFICIAL | Confirman las 10 profesiones que DESAPARECERÍAN ante el avance de la IA: Ya nadie debería dedicarse a ello

    Ofertas

    Cineplanet

    CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

    PRECIO

    S/ 52.90
    Comprar

    CIRCO ATLANTIKA

    CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

    PRECIO

    S/ 39.00
    Comprar

    CIRCO DE LAS ESTRELLAS

    CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

    PRECIO

    S/ 17.90
    Comprar

    CIRCO MONTECARLO

    CIRCO MONTECARLO 2025: del18 de Julio hasta el 24 Agosto en Circuito Militar - Jesús Maria

    PRECIO

    S/ 29.90
    Comprar

    Lo Más Reciente

    Lo último

    Espectáculos

    Ocio

    Moda y belleza

    ;