No obstante, distintos estudios han avanzado en demostrar cómo la infección por SARS-CoV-2 impacta en diversos órganos , entre ellos el cerebro, provocando alteraciones en estructuras del sistema nervioso central y en biomarcadores relacionados con la enfermedad de Alzheimer (EA) y otras demencias.

Un equipo liderado por el neuropsiquiatra argentino Gabriel de Erausquin encontró en varias investigaciones que las secuelas del covid-19 triplican la aparición de síntomas cognitivos iniciales del Alzheimer en adultos de entre 60 y 70 años que no mostraban deterioro cognitivo previo.

De Erausquin, de 62 años, contó que en 2020, en los comienzos de la pandemia, se encontraba en Nueva Delhi, India, participando de una reunión de la Organización Mundial de la Salud (OMS) junto a otros expertos en neuropsiquiatría. “Ante la aparición del SARS-CoV-2, surgió la posibilidad de generar un protocolo para estudios longitudinales de largo aliento, combinando resultados de distintos países para estudiar las secuelas neuropsiquiátricas de la infección –relata–. Nos propusimos armar un consorcio con ese fin, el Alzheimer’s Association Consortium on the Neurpsychiatric Sequelae of SARS-CoV-2 (CNS SARS-CoV-2), que sigue funcionando y produciendo evidencia”.