Los mensajes amenazantes dirigidos al abogado incluyen datos personales de su familia e información de seguimiento . Se ha identificado a la persona que solicitó las imágenes de Magaly Medina usadas por Jefferson Farfán .

"Fernando Ugaz Zegarra (el) próximo en morir eres tú", dice uno de los mensajes amenazantes recibidos por el abogado defensor de la presentadora Magaly Medina Vela.

Fernando Ugaz recibió estas comunicaciones mientras que en el WhatsApp de Magaly Medina también llegaban amenazas similares, relacionadas con el juicio que el exfutbolista Jefferson Farfán Guadalupe interpuso contra la presentadora de 'Magaly TV, La Firme', como reportó La República.

Al igual que en el caso de Medina, los mensajes dirigidos a Ugaz incluyen no solo insultos sino también amenazas de muerte contra su familia, revelando información de sus movimientos para sugerir que están siendo vigilados.

Se detallan nombres completos de la esposa del abogado, su vivienda y el modelo y placa de su vehículo. Esto es típico de los extorsionadores para sembrar el miedo y hacer sentir vulnerables a sus víctimas.

El mensaje indica:

"Ya tenemos seguimiento completo de tus movimientos, vamos a poner una bomba en tu coche Mitsubishi BCK593 o una granada hoy en Geranios Lince 250 o Surco Olguin 235 en tu deра 101, en tu cama encontraremos a tu esposa y a tus hijos. Esto pasa porque te metes en problemas, sabemos quiénes somos y la policía no nos importa porque también tenemos comprada."

Para aumentar el miedo, los envíos mencionan grupos criminales. El mensaje dice:

"Fernando Ugaz, serás el próximo. Firman los demonios del barrio, gatilleros de la noche, los Deza de Puente Piedra, los injertos del cono norte, la jauría, carro azul, los Gallegos, los temidos de chuquitanta".

El abogado Fernando Ugaz recibió amenazas de muerte que incluyen referencias a los movimientos y datos personales de sus familiares. Foto: La República

"Atacaremos a tu hijo y a tu abogado"

El martes 15 de septiembre, cuatro días después de que Ugaz hablara en 'Ocurre Ahora' sobre los WhatsApps, se recibió un segundo mensaje.

Los WhatsApps de amenaza fueron enviados desde distintos números, con la aparente intención de evitar que las autoridades pudieran localizarlos, pero con un único objetivo: intimidar a Fernando Ugaz Zegarra por su defensa de Magaly Medina en el litigio contra Jefferson Farfán, quien consiguió una condena por violación a la intimidad agravada contra la presentadora.

Medina fue sentenciada a 138 días de servicios comunitarios y a pagar S/ 300 mil en reparación civil a Farfán.

Los mensajes se refieren al litigio:

"Señora Magaly, mi tío Guisasola y (Jefferson) Farfán piensan que son astutos, nos daban dinero para que le causáramos problemas a usted, a su hijo, a su abogado y a su esposo".

Quienes envían los mensajes por WhatsApp presumen de sus influencias en cuerpos policiales y la fiscalía, y amenazan con denunciar a Medina por nuevos cargos implicando a personajes adicionales.

"Tienen policías y fiscales"

El mensaje dice:

"Tienen oficiales en su nómina y abogados con fiscales, van a denunciarla por calumnia, ya lo sabe, señora Medina. De no suceder, implicarían al yerno de Melisa Klug, pero este detuvo a Jefferson y Gizasola, quien es esposo de una de las hijas de Klug."

Estos mensajes son parte de la investigación que la defensa de Magaly Medina busca llevar adelante como parte de un proceso fiscal contra Jefferson Farfán por presuntos delitos de extorsión, acoso y seguimientos ilegales, en perjuicio de la periodista.

El lunes 26 de octubre, Fernando Ugaz presentó una solicitud al Segundo Despacho de la Fiscalía Corporativa Penal de Surco-Barranco para que se realicen nuevas diligencias que permitan identificar a los responsables de las amenazas y descubrir cómo se obtuvo y divulgó información privada y grabaciones de Medina.

Fernando Ugaz solicitó que Roberto Guizasola, Melissa Klug y Yonathan Saavedra sean convocados para esclarecer aspectos fundamentales de la investigación. Foto: La República

Yonathan Saavedra es fundamental

Ugaz ha solicitado también escuchar la declaración de quien sería uno de los mejores amigos de Jefferson Farfán, Roberto Guizasola La Rosa. La defensa de Medina considera esencial que explique el motivo por el que su nombre aparece mencionado en los mensajes del 15 de septiembre, donde el remitente sugiere que Gizasola y Farfán pudieron financiar los actos de acoso contra su clienta.

Ugaz también ha pedido la declaración de la exesposa de Farfán, Melissa Klug Orbegozo, para aclarar a quién se refiere el remitente cuando menciona a un supuesto yerno de ella.

Asimismo, Ugaz espera que Yonathan Saavedra Perales sea citado. Saavedra, según documentación municipal de Surco, el 16 de abril de 2026 acudió al Centro de Monitoreo C4-Alerta Surco para solicitar y obtener copias de las cámaras de vigilancia del 8 de abril, periodo en el que Medina realizaba trabajo comunitario.

Lista de testigos

Según la defensa de Magaly Medina, la Municipalidad de Santiago de Surco señaló que Saavedra solicitó ver imágenes de ese día por una supuesta pérdida de pertenencias relacionadas con el coche de placa BWS-579, usado por Magaly Medina.

Estas imágenes presuntamente coinciden con las que Jefferson Farfán incluyó en un pedido judicial de revocatoria de pena, y con las difundidas en redes sociales.

Se busca esclarecer quién tuvo acceso a las imágenes de las cámaras de seguridad y si fueron utilizadas legalmente en procesos judiciales o emisiones televisivas.