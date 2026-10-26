Murió Komanche, popular streamer salvadoreño a los 30 años: Esto fue lo que pasó

El reconocido creador de contenido salvadoreño Komanche fue hallado sin vida en su hogar en Monterrey, México, el lunes 26 de octubre. La investigación sigue en curso y la causa de su deceso aún no se confirma.

Carlos Mauricio Gómez, mejor conocido como Komanche en el mundo digital, ha fallecido a los 30 años en Monterrey, México, donde había estado viviendo. Esta noticia ha impactado a la comunidad en línea después de confirmarse que el popular streamer salvadoreño fue hallado sin vida en su residencia durante la madrugada del lunes 26 de octubre.

El fallecimiento del influencer fue anunciado por Byron Reyes, su amigo y mánager, mediante una publicación en Instagram. Mientras sus fans lamentan su muerte, las circunstancias de su deceso siguen siendo investigadas. Por ahora, la causa exacta de su fallecimiento no ha sido determinada oficialmente, aunque los primeros reportes indican que el cuerpo no mostraba signos evidentes de violencia.

¿Qué se sabe sobre el deceso del streamer Komanche?

Los reportes iniciales señalan que Komanche fue encontrado sin vida en una casa ubicada en la colonia Paseo de Cumbres, sobre la calle Paseo de Niza, en Monterrey. El descubrimiento ocurrió durante la madrugada del lunes 26 de octubre, cuando las autoridades llegaron y encontraron al streamer sin signos vitales.

Según medios en México, vecinos habían notado que la puerta de la residencia del salvadoreño estaba abierta. Alertados por un posible robo, notificaron a las autoridades. Al llegar, los oficiales encontraron el cuerpo y comenzaron con las investigaciones pertinentes.

Un detalle significativo del caso es que, según los primeros informes, el cuerpo no presentaba señales visibles de violencia. Sin embargo, este hecho por sí mismo no aclara las circunstancias del fallecimiento. La investigación sigue su curso y aún no se ha confirmado una causa oficial de muerte.