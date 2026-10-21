Pamela López LLORA DESGARRADORAMENTE al revelar que su papá la ABANDONÓ en demanda contra CUEVA: "No te obligaron ..."

A diferencia de su madre, el padre de Pamela López estuvo ausente en su disputa con Christian Cueva . ¿Cuál fue el motivo de su llanto junto a Lizbeth Cueva?

En medio del proceso legal que enfrenta con Christian Cueva, Pamela López no pudo evitar conmoverse en una reciente entrevista con Lizbeth Cueva. Durante esta charla, explicó cómo su padre, a diferencia de su madre, se mostró distante en los momentos difíciles que vivió con 'Aladino'.

El padre de Pamela López se mantiene al margen en su enfrentamiento con Christian Cueva

Luego de que Pamela Franco denunciara a Pamela López a través de la representante legal de Christian Cueva, alegando daño psicológico, la conductora se presentó en una emotiva entrevista con Lizbeth Cueva, donde sus emociones desbordaron.

El propósito de la conversación era que la influencer pudiera identificar sus heridas emocionales, mencionando a su padre, quien permanece en el anonimato y no ha sido figura pública.

A diferencia del respaldo que obtuvo de su madre, Beatriz Solórzano, su padre mantuvo una postura distinta durante su tumultuosa relación con 'Aladino' y los conflictos que siguieron. Pamela sintió la ausencia de su apoyo en esos momentos cruciales.

“Ahora mismo, no tengo la relación que anhelo. En medio de las disputas con el padre de mis hijos, clamé desesperadamente por mi papá. Siempre deseé un padre protector que me defendiera, pero eso nunca ocurrió. Siempre tuve que salir adelante por mí misma con mis propias herramientas, frustración y dolor”, expresó mientras lloraba.

El padre de Pamela López la culpó por lo ocurrido con Cueva

El padre optó por no enfrentar a Christian Cueva por sus desplantes, asignándole a ella la responsabilidad de sus problemas, aconsejándole que lo resolviera sola.

“Mi madre siempre insistía que debía arreglarlo por mi cuenta, ya que fue mi decisión establecer esa familia, y eso me hería profundamente”, dijo Pamela, aferrándose a la mano de Cueva mientras secaba sus lágrimas.

López también narró que estas vivencias se remontan a su infancia, por lo que Lizbeth Cueva concluyó que su dolor actual se debe a su 'niña herida'.