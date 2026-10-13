ACUSAN a Pamela López de presunto ACOSO contra Pamela Franco: “Manda a averiguar hasta con quién duerme”Únete al canal de Whatsapp de Wapa
Acusaciones graves. Pamela López, ex de Christian Cueva, está en el ojo del huracán tras ser involucrada en acusaciones de presunto acoso contra Pamela Franco. Verónica Alcántara, una productora, denunció durante una transmisión que los seguidores de López estarían actuando como espías para seguir cada movimiento de la cantante, alegando que la indagación de datos privados de la vocalista y el futbolista Christian Cueva cruzaría la línea del conflicto mediático.
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Señalan a Pamela López por utilizar a su ‘Fandom’ para Obtener Datos de Pamela Franco
Durante el programa ‘Chimi Churri’, la productora criticó a Pamela López por su forma de hablar sobre las mujeres de otros grupos de fans, especialmente el de su enemiga. En esta ocasión, la conductora aprovechó para presentar una seria acusación contra ella.
“Se dice, y necesito pruebas para esto, que los seguidores de Pamela López tal vezestarían tratando de espiar y recolectar información sobre Pamela Franco para entregársela a su líder. ¿Qué hace, qué deja de hacer, con quién comparte su vida, qué come...? Si eso es cierto, sería considerado como acoso”, expresó Verónica Alcántara.
No obstante, la responsable del programa rechazó esa conducta e instó a López a buscar asistencia profesional: “Entiendo que Pamela Franco pudo haber intervenido en tu relación y destruido una familia, pero llegar al extremo de crear un fandom, si es verdad, para promover odio y actuar como si fueran espías al estilo ‘urracos’ de Magaly, investigando a Pamela Franco y Cueva, eso es demasiado serio, señora Pamela López”, afirmó.