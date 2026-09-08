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Alejandra Baigorria PIERDE LOS PAPELES por defender a Said Palao de quienes los llaman "mantenido": "Déjenme tranquila"

Alejandra Baigorria arremetió contra las críticas que la señalan como el soporte económico de Said Palao.

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    Alejandra Baigorria responde a detractores
    Alejandra Baigorria PIERDE LOS PAPELES por defender a Said Palao de quienes los llaman "mantenido": "Déjenme tranquila"

    Alejandra Baigorria enfrentó con firmeza a quienes en redes sociales criticaron su relación con Said Palao, insinuando que ella asumiría los gastos del empresario.

    La exitosa empresaria expresó su descontento y defendió el viaje a Japón que realizó junto a Palao para celebrar su cumpleaños. La polémica surgió tras la circulación de un video donde se los ve bailando en el aeropuerto antes de abordar.

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    Baigorria, conocida como la ‘Rubia de Gamarra’, viajó con Said Palao, quien es gerente general en una de sus empresas, y su hermano. Las imágenes provocaron comentarios alegando que Baigorria cubriría los gastos de su pareja.

    Cansada de las críticas, Baigorria replicó: “Ya déjenme en paz”. A preguntas sobre quién solventa los gastos, afirmó que la relación es equitativa: “Cada uno trabaja y paga lo suyo”. También desafió a quienes dicen que mantiene a Palao: “¿Quién puede probar que yo mantengo a alguien?”.

    Las críticas también alcanzaron a Said Palao. Usuarios compararon su comportamiento durante el viaje con otras apariciones públicas, sugiriendo que no se veía feliz con Baigorria. Inclusive, afirmaron que podría estar “obligado” a participar en los videos del viaje.

    Magaly Medina opina sobre Alejandra y Said Palao

    En medio de la discusión, Magaly Medina también se refirió a la relación en su programa ‘Magaly TV La Firme’. Criticó la forma en que Baigorria y Palao comparten gastos, comparándola con la convivencia de compañeros de piso.

    “O sea, ella no tiene un esposo, tiene un roommate”, comentó. Medina también afirmó que Baigorria posee más recursos económicos, recordando que la empresaria ha revelado públicamente datos sobre sus ingresos.

    SOBRE EL AUTOR:
    Alejandra Baigorria PIERDE LOS PAPELES por defender a Said Palao de quienes los llaman "mantenido": "Déjenme tranquila"
    Omar Moller

    Periodista especializado en actualidad, tendencias y entretenimiento. Editor web de Wapa.pe. Licenciado en Periodismo en la Universidad Jaime Bausate y Meza. Interesado en temas relacionados con farándula, celebridades, tendencias, coyuntura nacional, etc.

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