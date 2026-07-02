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Alejandra Baigorria hace DESGARRADORA CONFESIÓN al confirmar que detuvo su búsqueda de TENER UN BEBÉ

¿Ha perdido Alejandra Baigorria el deseo de ser madre con Said Palao? Ella aclara en programa de streaming.

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    Alejandra Baigorria hace DESGARRADORA CONFESIÓN al confirmar que detuvo su búsqueda de TENER UN BEBÉ
    Alejandra Baigorria hace DESGARRADORA CONFESIÓN
    Alejandra Baigorria hace DESGARRADORA CONFESIÓN al confirmar que detuvo su búsqueda de TENER UN BEBÉ

    La conocida influencer Alejandra Baigorria se encuentra en el centro de atención después de defender firmemente a su esposo, Said Palao, en una entrevista reciente, donde incluso tuvo un altercado con una reportera. Sin embargo, en una aparición en un programa de streaming, sorprendió a muchos al revelar que ha detenido sus planes de convertirse en madre junto a su pareja.

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    Alejandra Baigorria detalla por qué ha puesto en pausa su deseo de tener un bebé

    Durante una transmisión de 'Sin + que decir', la empresaria peruana habló sobre su deseo de ser mamá y dejó a muchos boquiabiertos al aclarar que, aunque si quedara embarazada no detendría su vida, ha dejado de buscarlo activamente.

    “No voy a dejar de trabajar; creo que incluso embarazada seguiré entrenando, viajando, hasta donde pueda, pero no es que esté buscando el momento exacto. Llegará cuando Dios decida,” expresó inicialmente Alejandra Baigorria.

    Finalmente, la esposa de Said Palao enfatizó que está priorizando sus proyectos sobre el deseo de ser madre, a pesar de tener 37 años. Aunque lo intenté, siento que debo completar un proyecto antes de intentarlo formalmente. El médico me asegura que podría suceder en una semana o en seis meses, me dice que mi organismo es como el de alguien de 20 años”, afirmó.

    Said Palao habla sobre el altercado entre Alejandra Baigorria y una reportera

    Es importante recordar que Said Palao se expresó después del controversial incidente protagonizado por Alejandra Baigorria con una reportera de 'América Hoy'. Aunque evitó hablar directamente del tema, el integrante de 'Esto es guerra' sostuvo que él y su esposa prefieren centrarse en críticas constructivas y dejar de lado aquellos comentarios que buscan afectarlos negativamente.

    Por otro lado, el conocido Samurai también compartió sus pensamientos sobre convertirse en padre junto a Alejandra Baigorria. Mencionó que tener un hijo es parte de sus planes, pero considera que sucederá en el momento adecuado. Entre risas, añadió que ambos ya están “preparándose” para esa etapa, y mostró su entusiasmo por formar una familia.

    SOBRE EL AUTOR:
    Alejandra Baigorria hace DESGARRADORA CONFESIÓN al confirmar que detuvo su búsqueda de TENER UN BEBÉ
    Omar Moller

    Periodista especializado en actualidad, tendencias y entretenimiento. Editor web de Wapa.pe. Licenciado en Periodismo en la Universidad Jaime Bausate y Meza. Interesado en temas relacionados con farándula, celebridades, tendencias, coyuntura nacional, etc.

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