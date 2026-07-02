Alejandra Baigorria hace DESGARRADORA CONFESIÓN al confirmar que detuvo su búsqueda de TENER UN BEBÉ

La conocida influencer Alejandra Baigorria se encuentra en el centro de atención después de defender firmemente a su esposo, Said Palao, en una entrevista reciente, donde incluso tuvo un altercado con una reportera. Sin embargo, en una aparición en un programa de streaming, sorprendió a muchos al revelar que ha detenido sus planes de convertirse en madre junto a su pareja.

Alejandra Baigorria detalla por qué ha puesto en pausa su deseo de tener un bebé

Durante una transmisión de 'Sin + que decir', la empresaria peruana habló sobre su deseo de ser mamá y dejó a muchos boquiabiertos al aclarar que, aunque si quedara embarazada no detendría su vida, ha dejado de buscarlo activamente.

“No voy a dejar de trabajar; creo que incluso embarazada seguiré entrenando, viajando, hasta donde pueda, pero no es que esté buscando el momento exacto. Llegará cuando Dios decida,” expresó inicialmente Alejandra Baigorria.

Finalmente, la esposa de Said Palao enfatizó que está priorizando sus proyectos sobre el deseo de ser madre, a pesar de tener 37 años. “Aunque lo intenté, siento que debo completar un proyecto antes de intentarlo formalmente. El médico me asegura que podría suceder en una semana o en seis meses, me dice que mi organismo es como el de alguien de 20 años”, afirmó.

Said Palao habla sobre el altercado entre Alejandra Baigorria y una reportera

Es importante recordar que Said Palao se expresó después del controversial incidente protagonizado por Alejandra Baigorria con una reportera de 'América Hoy'. Aunque evitó hablar directamente del tema, el integrante de 'Esto es guerra' sostuvo que él y su esposa prefieren centrarse en críticas constructivas y dejar de lado aquellos comentarios que buscan afectarlos negativamente.