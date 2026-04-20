Wapa.pe
icon_fbicon_instagramicon_tiktokicon_youtube
Ocio - Corte de luz este 19 y 20 de abril en Lima: revisa AQUÍ los 8 distritos afectados y sus horarios

Mary Moncada deja en shock a Pamela Franco al revelar el plan de Christian Domínguez con ella antes del ‘auto-rana’

El diálogo dejó al descubierto nuevas facetas de la conducta de Christian Domínguez y volvió a poner en el centro de la polémica el recordado ampay de Magaly TV La Firme junto a Mary Moncada.

 Únete al canal de Whatsapp de Wapa
    Mary Moncada deja en shock a Pamela Franco al revelar el plan de Christian Domínguez con ella antes del ‘auto-rana’
    Pamela Franco y Mary Moncada
    Mary Moncada deja en shock a Pamela Franco al revelar el plan de Christian Domínguez con ella antes del ‘auto-rana’

    La escena parecía difícil de creer, casi sacada de la ficción, pero finalmente ocurrió ante la mirada de cientos de espectadores: Pamela Franco y Mary Moncada coincidieron por primera vez en una conversación directa que no solo removió episodios incómodos, sino que también sacó a la luz detalles inéditos de una historia que marcó la vida sentimental de la cantante.

    El encuentro tuvo lugar en el pódcast Q’Bochinche!, espacio en el que Franco decidió abrir una puerta que hasta ahora había permanecido cerrada: escuchar, cara a cara —aunque mediante una videollamada—, a la mujer que protagonizó junto a su entonces pareja uno de los episodios más comentados de la farándula peruana.

    wapa.pe

    PUEDES VER: Jaime Bayly destapa la verdad detrás de su divorcio con Sandra Masías: “Me dijo que era el peor...fue demoledor”

    La charla rápidamente adoptó un tono íntimo y revelador. Desde el inicio, ambas mostraron nerviosismo y curiosidad, conscientes de que era la primera vez que se encontraban tras un escándalo que las vinculó indirectamente. El nombre de Christian Domínguez, líder de la agrupación La Gran Orquesta Internacional, estuvo presente en todo momento, como recordatorio del motivo que las llevó a ese instante.

    Christian Domínguez quería llevarla a su casa

    Mary Moncada, quien actualmente vive en Estados Unidos, no tardó en lanzar una afirmación que dejó a Pamela Franco visiblemente sorprendida. Sin rodeos, contó un supuesto episodio que, de confirmarse, evidenciaría un nivel de atrevimiento que ni siquiera Franco había imaginado en su entonces pareja. “Él quería llevarme a tu casa. Creo que al final yo te hice un favor, ¿no?”, dijo Moncada con una franqueza que descolocó a la cantante.

    El silencio que siguió fue breve, pero la reacción de Pamela Franco —impactada, con la boca entreabierta— fue más que elocuente. La revelación no solo añadía un nuevo capítulo al ya conocido “ampay del auto-rana”, sino que también planteaba una nueva perspectiva sobre el comportamiento de Domínguez en ese periodo.

    Para dimensionar lo ocurrido, es necesario remontarse al episodio que dio origen a todo: el llamado “auto-rana”, término popularizado en la farándula local para referirse a encuentros íntimos dentro de un vehículo. Fue en ese contexto que Mary Moncada y Christian Domínguez fueron captados, desatando un escándalo mediático que impactó directamente la relación del cantante con Pamela Franco.

    En ese momento, las imágenes difundidas se convirtieron en una prueba difícil de ignorar. No obstante, lo que se sabía hasta ahora parecía incompleto. La conversación en el pódcast sumó un nuevo elemento: la posibilidad de que las intenciones de Domínguez hubieran ido más allá de un encuentro casual.

    Moncada fue clara y directa. No recurrió a insinuaciones ni intentó suavizar sus palabras, lo que le dio mayor fuerza a su testimonio. Para Pamela Franco, escuchar esto en tiempo real implicó replantear su percepción de los hechos.

    Lejos de reaccionar con enojo o confrontación, Pamela Franco adoptó una postura que sorprendió tanto a los conductores como a la audiencia. En medio del diálogo, se tomó un momento para expresar algo que, en otro contexto, habría resultado inesperado: gratitud.

    “La verdad, tengo que decirte públicamente que gracias”, afirmó con calma, dejando claro que, aunque la situación fue dolorosa, también significó un punto de quiebre en su vida personal. La frase no fue superficial, sino un reconocimiento de que el escándalo le permitió ver una realidad que quizá habría tardado más en descubrir.

    Mary Moncada, por su parte, respondió en la misma línea: “Creo que te saqué un mujeriego de encima”. La frase, aunque directa, fue pronunciada sin ánimo de generar conflicto, sino como una reflexión sobre lo sucedido.

    Antes de este episodio mediático, el nombre de Mary Moncada no era conocido públicamente. Su aparición se dio únicamente a raíz del ampay con Christian Domínguez. Según se ha podido saber, es una mujer que actualmente reside en Estados Unidos y que, en ese momento, mantenía comunicación frecuente con el cantante.

    SOBRE EL AUTOR:
    Mary Moncada deja en shock a Pamela Franco al revelar el plan de Christian Domínguez con ella antes del ‘auto-rana’
    Omar Moller

    Periodista especializado en actualidad, tendencias y entretenimiento. Editor web de Wapa.pe. Licenciado en Periodismo en la Universidad Jaime Bausate y Meza. Interesado en temas relacionados con farándula, celebridades, tendencias, coyuntura nacional, etc.

    Lo último en Wapa

    Jaime Bayly destapa la verdad detrás de su divorcio con Sandra Masías: “Me dijo que era el peor...fue demoledor”

    Pamela Franco se confiesa y revela por primera vez la condición que enfrentaría su hija con Christian Domínguez

    Pamela López estalla en llanto durante fuerte pelea con Paul Michael: "Eres una m...conmigo, sabes cómo me lastimas"

    Hijo de María Pía Copello incursiona como empresario y lanza su propia marca de ropa: el costo de sus prendas da que hablar

    Pamela Franco encara a mujer del ‘auto rana’ tras ampay con Christian Domínguez y lanza dardo: "Al final yo te hice un favor”

    Lo más vistos en Farándula

    Pamela Franco deja mal parado a Christian Domínguez al contar cómo hablaba de Karla Tarazona: "La tenía en la palma de su mano"

    Valeria Piazza sobre ampay de Jesús Alzamora se lo vendieron a Magaly: "María Paz sabía de ese video"

    Ex conductor de América TV y actor se convirtió en padre por primera vez y sorprende con reacción: "No tengo que desmayarme"

    Mayimbú no se controla y protagoniza fuerte pelea en la calle

    Liliana Castro lanza INESPERADO mensaje por exactriz de ‘Al fondo hay sitio’ y genera todo tipo de reacciones: "Qué preciosas"

    Ofertas

    La Bistecca

    ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

    PRECIO

    S/ 85.90
    Comprar

    Panini

    PREVENTA: Álbum + paquetón Panini FIFA Mundial 2026 - DELIVERY GRATIS (Asegura tu pedido)

    PRECIO

    S/ 49.90
    Comprar

    Benya Spa

    Limpieza facial profunda + peeling punta de diamante y más

    PRECIO

    S/ 14.90
    Comprar

    Cineplanet

    CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

    PRECIO

    S/ 47.90
    Comprar

    Lo Más Reciente

    Lo último

    Espectáculos

    Ocio

    Moda y belleza

    ;