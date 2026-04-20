El diálogo dejó al descubierto nuevas facetas de la conducta de Christian Domínguez y volvió a poner en el centro de la polémica el recordado ampay de Magaly TV La Firme junto a Mary Moncada.

La escena parecía difícil de creer, casi sacada de la ficción, pero finalmente ocurrió ante la mirada de cientos de espectadores: Pamela Franco y Mary Moncada coincidieron por primera vez en una conversación directa que no solo removió episodios incómodos, sino que también sacó a la luz detalles inéditos de una historia que marcó la vida sentimental de la cantante.

El encuentro tuvo lugar en el pódcast Q’Bochinche!, espacio en el que Franco decidió abrir una puerta que hasta ahora había permanecido cerrada: escuchar, cara a cara —aunque mediante una videollamada—, a la mujer que protagonizó junto a su entonces pareja uno de los episodios más comentados de la farándula peruana.

La charla rápidamente adoptó un tono íntimo y revelador. Desde el inicio, ambas mostraron nerviosismo y curiosidad, conscientes de que era la primera vez que se encontraban tras un escándalo que las vinculó indirectamente. El nombre de Christian Domínguez, líder de la agrupación La Gran Orquesta Internacional, estuvo presente en todo momento, como recordatorio del motivo que las llevó a ese instante.

Christian Domínguez quería llevarla a su casa

Mary Moncada, quien actualmente vive en Estados Unidos, no tardó en lanzar una afirmación que dejó a Pamela Franco visiblemente sorprendida. Sin rodeos, contó un supuesto episodio que, de confirmarse, evidenciaría un nivel de atrevimiento que ni siquiera Franco había imaginado en su entonces pareja. “Él quería llevarme a tu casa. Creo que al final yo te hice un favor, ¿no?”, dijo Moncada con una franqueza que descolocó a la cantante.

El silencio que siguió fue breve, pero la reacción de Pamela Franco —impactada, con la boca entreabierta— fue más que elocuente. La revelación no solo añadía un nuevo capítulo al ya conocido “ampay del auto-rana”, sino que también planteaba una nueva perspectiva sobre el comportamiento de Domínguez en ese periodo.

Para dimensionar lo ocurrido, es necesario remontarse al episodio que dio origen a todo: el llamado “auto-rana”, término popularizado en la farándula local para referirse a encuentros íntimos dentro de un vehículo. Fue en ese contexto que Mary Moncada y Christian Domínguez fueron captados, desatando un escándalo mediático que impactó directamente la relación del cantante con Pamela Franco.

En ese momento, las imágenes difundidas se convirtieron en una prueba difícil de ignorar. No obstante, lo que se sabía hasta ahora parecía incompleto. La conversación en el pódcast sumó un nuevo elemento: la posibilidad de que las intenciones de Domínguez hubieran ido más allá de un encuentro casual.

Moncada fue clara y directa. No recurrió a insinuaciones ni intentó suavizar sus palabras, lo que le dio mayor fuerza a su testimonio. Para Pamela Franco, escuchar esto en tiempo real implicó replantear su percepción de los hechos.

Lejos de reaccionar con enojo o confrontación, Pamela Franco adoptó una postura que sorprendió tanto a los conductores como a la audiencia. En medio del diálogo, se tomó un momento para expresar algo que, en otro contexto, habría resultado inesperado: gratitud.

“La verdad, tengo que decirte públicamente que gracias”, afirmó con calma, dejando claro que, aunque la situación fue dolorosa, también significó un punto de quiebre en su vida personal. La frase no fue superficial, sino un reconocimiento de que el escándalo le permitió ver una realidad que quizá habría tardado más en descubrir.

Mary Moncada, por su parte, respondió en la misma línea: “Creo que te saqué un mujeriego de encima”. La frase, aunque directa, fue pronunciada sin ánimo de generar conflicto, sino como una reflexión sobre lo sucedido.