URGENTE | Los tres CONTUNDENTES castigos si NO pagas tu multa por NO VOTAR en las ELECCIONES 2026

No participar en las Elecciones Generales 2026 no solo conlleva una sanción económica, sino también limitaciones que pueden impedir la realización de trámites y gestiones ante el Estado.

Los tres CONTUNDENTES castigos si NO pagas tu multa por NO VOTAR en las ELECCIONES 2026

Los tres CONTUNDENTES castigos si NO pagas tu multa por NO VOTAR en las ELECCIONES 2026

No presentarse a votar en las Elecciones Generales 2026 no solo supone una multa económica, sino también diversas restricciones que pueden afectar la realización de trámites en el país. En el Perú, el voto es obligatorio, por lo que la inasistencia queda registrada y trae consigo consecuencias que van más allá de una sanción monetaria.

Si el ciudadano opta por no pagar la multa tras no haber sufragado, no solo acumula una deuda pendiente, sino que además enfrenta impedimentos para realizar gestiones ante entidades del Estado.

El monto de la sanción varía de acuerdo con la clasificación socioeconómica del distrito donde corresponde votar, por lo que no todos pagan la misma cantidad. Aun así, sin importar el monto, la falta de pago mantiene vigente la sanción y sus efectos administrativos.

¿Cuánto es la multa por no votar?

La multa electoral se determina según el nivel de pobreza del distrito registrado en el padrón:

S/27.50 para distritos en pobreza extrema

S/55 para distritos pobres

S/110 para distritos no pobres

Estos valores son fijados por las autoridades electorales y se aplican automáticamente a quienes no cumplen con su obligación de votar.

¿Qué ocurre si no pagas la multa electoral?

No cancelar la multa no anula la sanción. Por el contrario, el ciudadano queda registrado como omiso, lo que acarrea diversas limitaciones administrativas.

Entre las principales consecuencias se encuentran: