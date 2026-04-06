Fallece José María “Chema” Salcedo a los 79 años y deja un enorme vacío en la radio peruana

Fallece el periodista José María ‘Chema’ Salcedo a los 79 años, dejando un legado clave en el periodismo peruano y la radio.

El periodismo peruano despide a una de sus voces más emblemáticas. José María Salcedo falleció la madrugada de este lunes a los 79 años, mientras permanecía internado en el Hospital Nacional Arzobispo Loayza.

Una vida marcada por el compromiso y la empatía

Conocido cariñosamente como 'Chema', Salcedo construyó una trayectoria sólida, caracterizada por su cercanía con la gente y su mirada profundamente humana sobre la realidad del país.

Uno de los episodios que definió su carrera ocurrió en 1984, cuando decidió infiltrarse como paciente en el Hospital Víctor Larco Herrera para evidenciar las condiciones del sistema de salud mental en el Perú. Este tipo de periodismo, arriesgado y comprometido, lo convirtió en una referencia dentro del oficio.

Durante los años 90, su voz se volvió familiar para miles de peruanos a través de RPP, donde asumió roles clave como director de noticias y conductor de programas informativos.

Su trabajo cobró aún más relevancia en momentos críticos, como durante el Fenómeno El Niño de 1997, cuando acompañó a los damnificados desde la radio, brindando información, pero también consuelo.

Más allá del periodismo: una vida de creación y resiliencia

En 2018, Chema enfrentó uno de sus desafíos más personales: fue diagnosticado con cáncer en la encía. Lejos de ocultarlo, lo asumió con humor y valentía, aunque tuvo que alejarse temporalmente de los micrófonos para someterse a una cirugía.

Tras superar la enfermedad, decidió transformar esa experiencia en arte con el unipersonal Tu amor es mi enfermedad, una propuesta que reflejaba su capacidad de conectar con el público desde la honestidad y la vulnerabilidad.

Su talento también se extendió a otras áreas: escribió libros, produjo documentales y participó en el guion de la recordada película Alias la gringa, consolidando así un legado que trasciende el periodismo.