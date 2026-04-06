Wapa.pe
icon_fbicon_instagramicon_tiktokicon_youtube
Ocio - Senamhi lanza advertencia urgente por lluvias intensas en nueve regiones: se refuerzan medidas

Fallece José María “Chema” Salcedo a los 79 años y deja un enorme vacío en la radio peruana

Fallece el periodista José María ‘Chema’ Salcedo a los 79 años, dejando un legado clave en el periodismo peruano y la radio.

 Únete al canal de Whatsapp de Wapa
    Fallece José María “Chema” Salcedo a los 79 años y deja un enorme vacío en la radio peruana
    El periodista había dejado los medios hace unos meses.
    Fallece José María “Chema” Salcedo a los 79 años y deja un enorme vacío en la radio peruana

    El periodismo peruano despide a una de sus voces más emblemáticas. José María Salcedo falleció la madrugada de este lunes a los 79 años, mientras permanecía internado en el Hospital Nacional Arzobispo Loayza.

    Una vida marcada por el compromiso y la empatía

    Conocido cariñosamente como 'Chema', Salcedo construyó una trayectoria sólida, caracterizada por su cercanía con la gente y su mirada profundamente humana sobre la realidad del país.

    wapa.pe

    LEE MÁS: Poder Judicial EXIGE a Magaly Medina cancelar de GOLPE los S/300 mil que le debe a Jefferson Farfán

    Uno de los episodios que definió su carrera ocurrió en 1984, cuando decidió infiltrarse como paciente en el Hospital Víctor Larco Herrera para evidenciar las condiciones del sistema de salud mental en el Perú. Este tipo de periodismo, arriesgado y comprometido, lo convirtió en una referencia dentro del oficio.

    Durante los años 90, su voz se volvió familiar para miles de peruanos a través de RPP, donde asumió roles clave como director de noticias y conductor de programas informativos.

    Su trabajo cobró aún más relevancia en momentos críticos, como durante el Fenómeno El Niño de 1997, cuando acompañó a los damnificados desde la radio, brindando información, pero también consuelo.

    Más allá del periodismo: una vida de creación y resiliencia

    En 2018, Chema enfrentó uno de sus desafíos más personales: fue diagnosticado con cáncer en la encía. Lejos de ocultarlo, lo asumió con humor y valentía, aunque tuvo que alejarse temporalmente de los micrófonos para someterse a una cirugía.

    wapa.pe

    PUEDES VER: Fallece querido ex chico reality a los 35 años y su exnovia se quiebra al enterarse: “El corazón roto”

    Tras superar la enfermedad, decidió transformar esa experiencia en arte con el unipersonal Tu amor es mi enfermedad, una propuesta que reflejaba su capacidad de conectar con el público desde la honestidad y la vulnerabilidad.

    Su talento también se extendió a otras áreas: escribió libros, produjo documentales y participó en el guion de la recordada película Alias la gringa, consolidando así un legado que trasciende el periodismo.

    Hoy, su partida deja un vacío en los medios, pero también una huella imborrable en la historia de la comunicación en el Perú.

    SOBRE EL AUTOR:
    Fallece José María “Chema” Salcedo a los 79 años y deja un enorme vacío en la radio peruana
    Saraí Pachas

    Periodista especializada en actualidad, tendencias y entretenimiento. Subcoordinadora web de Wapa. Bachiller en Periodismo en la Universidad Inca Garcilaso de la Vega. Interesada en temas relacionados con moda, celebridades, estilo de vida, tendencias, coyuntura nacional, etc.

    Lo último en Wapa

    ¿A la cárcel? Piero Arenas habría recibido prisión preventiva por presunto abuso y se despide

    Sale a la luz qué pasó realmente con la matrícula de los hijos de Pamela López y Christian Cueva

    Novia de Mark Vito rompe el silencio sobre su encuentro con Keiko Fujimori y revela cómo la trató: "Tenemos una..."

    Mario Hart atraviesa dura pérdida y se muestra devastado, mientras Korina Rivadeneira sorprende con indiferente reacción

    Sale a la luz video donde Ale Baigorria traicionó a Jazmín Pinedo: audio la expuso

    Lo más vistos en Farándula

    Argentina que estuvo en yate con Said Palao APARECE y ROMPE SU SILENCIO tras polémica: ¿Confirma infidelidad?

    ¡SE ACABARON LAS DUDAS! Korina y Mario comparten íntimo momento y fans reaccionan: “Todo sigue igual”

    Fallece emblemática conductora tras luchar contra el cáncer: colaboró en uno de los programas más exitosos de la TV

    Esposo de Verónica Linares cuestiona el impensado vínculo que tiene con Federico Salazar: “Ustedes tienen una relación...”

    Esposa de Manolo Rojas se quiebra al recordar su última promesa antes de su fallecimiento: "Le dije que nunca me dejara sola"

    Ofertas

    Cineplanet

    CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

    PRECIO

    S/ 47.90
    Comprar

    La Bistecca

    ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

    PRECIO

    S/ 85.90
    Comprar

    Panini

    PREVENTA: Álbum + paquetón Panini FIFA Mundial 2026 - DELIVERY GRATIS (Asegura tu pedido)

    PRECIO

    S/ 49.90
    Comprar

    Farenet

    REVISION TECNICA VEHICULAR FARENET. Locales a elegir. Lunes a Domingo.

    PRECIO

    S/ 84.90
    Comprar

    Lo Más Reciente

    Lo último

    Espectáculos

    Ocio

    Moda y belleza

    ;