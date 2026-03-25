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Brahian Labarca, el joven talento que da vida a Rocky en 'Valentina Valiente'

Con 24 años y tras varios años de formación actoral, el joven intérprete llega al prime time con la telenovela Valentina Valiente de Latina Televisión, donde da vida a Rocky y comparte escenas con Mayra Goñi y Rodrigo Brand.

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    Brahian Labarca, el joven talento que da vida a Rocky en 'Valentina Valiente'
    Brahian Labarca.
    Brahian Labarca, el joven talento que da vida a Rocky en 'Valentina Valiente'

    El actor Brahian Labarca comienza a abrirse camino en la televisión con su participación en la telenovela 'Valentina Valiente', producción de Latina que se emite en horario estelar y tiene como protagonistas a Mayra Goñi y Rodrigo Brand.

    A sus 24 años, Labarca vive su primera experiencia en la pantalla chica interpretando a Rocky, un joven seductor, astuto y con mucha “calle”, cuya vida lo ha obligado a aprender a sobrevivir confiando más en su picardía que en las reglas. “Ama profundamente a su madre y a su familia, y los defiende con toda su alma”, comenta el actor sobre el personaje que marca su debut en el prime time.

    El joven artista se muestra entusiasmado con esta oportunidad y destaca la buena química que ha logrado con sus compañeros de elenco, especialmente con la protagonista, con quien asegura haber construido una conexión que ayudará al crecimiento de sus personajes. “Además de trabajar juntos, ya nos estamos conociendo como amigos y eso facilita mucho las escenas”, señala.

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    Sobre su relación con Rodrigo Brand, Labarca cuenta que el elenco mantiene una comunicación constante incluso fuera del set, lo que ha ayudado a fortalecer la confianza entre los actores.

    Su formación como actor

    Aunque se trata de su primera experiencia televisiva, el actor llega preparado. Su formación incluye talleres con reconocidos profesionales como Ximena Lindo, Bruno Odar, Leonardo Torres Vilar y el exigente taller de formación de Roberto Ángeles, conocido por su sistema eliminatorio. Labarca logró completar todos los ciclos del programa y culminó su formación poco antes de recibir el llamado para el casting de la novela.

    El actor reconoce que el camino no ha sido sencillo. Antes de obtener este papel participó en varios castings, incluyendo uno para otra producción televisiva en la que finalmente no fue elegido: 'Pitucas sin lucas'. Sin embargo, asegura que nunca se desanimó. “La carrera del actor es así. Hay que seguir intentando. El que la sigue, la consigue”, afirma.

    Labarca también destaca que trabajar junto a actores con mayor trayectoria se ha convertido en una oportunidad de aprendizaje constante. Escucha consejos, observa sus métodos y busca mejorar cada escena. “Pierina (Carcelén) y Pietro (Sibille) me han apoyado mucho y sus palabras me han dado tranquilidad para desarrollar mejor mi personaje. Son actores con gran trayectoria y, como comparto más escenas con ellos, me han hecho sentir muy cómodo. Estoy muy agradecido por eso. Todo lo que sume, bienvenido sea”, asegura.

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    Fuera del set, el joven artista también desarrolla su faceta como creador de contenido en redes sociales, espacio donde comenzó a experimentar con pequeñas escenas de actuación que lo motivaron a estudiar el oficio.

    Con optimismo, Labarca asegura que este proyecto representa el inicio de una nueva etapa. “Siento que este es mi año. Después de tanto sembrar, ahora estoy empezando a cosechar”, concluye.

    SOBRE EL AUTOR:
    Brahian Labarca, el joven talento que da vida a Rocky en 'Valentina Valiente'
    Saraí Pachas

    Periodista especializada en actualidad, tendencias y entretenimiento. Subcoordinadora web de Wapa. Bachiller en Periodismo en la Universidad Inca Garcilaso de la Vega. Interesada en temas relacionados con moda, celebridades, estilo de vida, tendencias, coyuntura nacional, etc.

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